HRVATSKI MAESTRO

Luka Modrić dobio ponudu, nude mu plaću od 4,5 milijuna eura godišnje. Evo gdje bi mogao igrati iduće sezone

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
23.02.2026.
u 11:10

U Milanu su spremni aktivirati klauzulu koja omogućuje produljenje suradnje do ljeta 2027. godine. Osim toga, mediji navode kako su mu spremni i povećati plaću,  s trenutačnih 3,5 milijuna eura neto na 4,5 milijuna.

Luka Modrić u rujnu će napuniti 41 godinu, no i dalje dobiva ponude za igranje nogometa. Nakon što je prošlog ljeta potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja s AC Milan, klubom za koji je navijao kao dječak, stigao je trenutak odluke o nastavku karijere. Uprava “rossonera” želi da hrvatski kapetan ostane na San Siru još jednu sezonu, no konačna odluka bit će isključivo njegova. Prema pisanju La Gazzetta dello Sport, klub mu je već postavio rok do kada se mora izjasniti.

U Milanu su spremni aktivirati klauzulu koja omogućuje produljenje suradnje do ljeta 2027. godine. Osim toga, mediji navode kako su mu spremni i povećati plaću,  s trenutačnih 3,5 milijuna eura neto na 4,5 milijuna. 

Bez obzira na golemo poštovanje prema Modriću, klub mora planirati budućnost. Zato očekuju da im svoju odluku priopći najkasnije do svibnja, kako bi uprava imala jasnu situaciju prije nego što se priključi hrvatskoj reprezentaciji na pripremama za Svjetsko prvenstvo i kako bi mogli pravodobno reagirati u ljetnom prijelaznom roku.

Da Modrić nije samo marketinško pojačanje, potvrđuju i brojke. S više od 2000 minuta u Serie A, najčešće je korišteni veznjak u momčadi trenera Massimiliano Allegri, koji ga vidi kao produženu ruku na terenu. Hrvatski maestro postao je središnja figura Milanove igre s velikim utjecajem na mlade igrače.
Milan Luka Modrić

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
11:52 23.02.2026.

Sa 40 godina, veliki klub ti nudi placu od 4,5 miliona eura godisnje...NAKLON DO PODA ....

PI
pinkec
21:01 23.02.2026.

Pametanumoruludih, jedino što si dobro napisao tj. nacrtao, je svoj nos i bradu! Bravo!

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
14:42 23.02.2026.

Sa Lukom u "kontroli" Milan igra najgori nogomet u Evropi. Igraju bunker svaku utakmicu, i svakoga se boje, pa i najgorih klubova. Luka vise ne upada driblajuci u kazneni prostor, on vise ne puca na gol, on vise ne stvara gol sanse suigracima. On samo trckara po sredini terena, cuva noge i dodaje lopte najblizim igracima koji nisu pokriveni. Zato dobije velik postotak tocnih dodavanja...a od takvih dodavanja nikad nema gola. Da je veci covjek samovoljno bi se penzionirao...umjesto da se i dalje sramoti.

