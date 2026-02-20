Otkriven zanimljiv podatak : Od 25 najbržih igrača La Lige čak osmorica su iz Reala

Na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu započela je 24. Godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša. I ovogodišnje izdanje nudi niz zanimljivih predavanja za stručnu javnost pa je u svom uvodnom govoru domaćin Luka Milanović kazao:

- Natjecanja su samo završna prezentacija onoga što se godinama radilo na treningu pri čemu je tjelesna pripremljenost jedan od preduvjeta uspješnosti. Jer samo kondicijski dobro pripremljen sportaš može iskazati svoja tehničko-taktička umijeća. Mi s ovom konferencijom spajamo znanost i iskustvo a na neki način laboratorij i svlačionicu.

Katarci predstavili budućnost

Prije predavanja, odrađena je tradicija dodjele nagrade za kondicijskog trenera godine u izboru Udruge kondicijskih trenera Hrvatske. Čast da proglasi pobjednika imao je Pero Kuterovac, kondicijski trener vaterpolske reprezentacije i izbornik plivačke reprezentacije, a on je izgovorio ime Šime Tomaševića. A ovaj Zadranin, nekadašnji atletičar, kondicijski je trener muške rukometne reprezentacije koja je unutar godinu dana osvojila svjetsko srebro i europsku broncu.

Da se današnji sport rapidno mijenja, kao što je ustvrdio izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić, dekan KIF-a, uvjerili smo se već u prigodi prvog predavanja. A njega je održao Daniele Bonnano iz katarske Aspire Academy, futurističkog trening centra za razvoj sposobnosti nogometaša dovršenog u Dohi 2018. godine.

- Znate kako je rekao Nelson Mandela, "sve izgleda nemoguće dok se ne uspije" - kazao je Bonnano u čijem je predavanju najsnažniji dojam ostavio video na kojem se vidjelo kako umjetna inteligencija, uz pomoć osam kamera, određuje nogometašu što će taj dan trenirati.

Njih četvorica stanu na crtu okrenuti kamerama, prekriže ruke, i virtualni trener im odredi koje će vježbe izvoditi a pri tome ih i korigira ako ih ne izvodi dobro. Osim toga, nogometaši na svom mobitelu, uz pomoć aplikacije, mogu vidjeti sve podatke vezane uz njihov njihov trening ili pak njihov nastup u utakmici a mogu vidjeti i video isječke svog nastupa.

Aspire Academy ima nogometni stadion kapaciteta 15,500 gledatelja, osam nogometnih terena, 13 dvorana i najmoderniju trening tehnologiju čija je izgradnja investitora (državu Katar) stajala 1,3 milijarde USD.

- Od dva i pol milijuna stanovnika Katara samo njih 313 tisuća su Katarci koji mogu igrati za nacionalnu reprezentaciju a među njima je 6500 registriranih nogometaša tako da mi moramo paziti na svakog pojedinog nogometaša. Osim toga, kada radimo s djecom moramo pričati jezikom novog naraštaja.

Jako zanimljivo predavanje održao je i Nenad Njaradi iz Deportivo Alavesa koji je govorio na temu kondicijskih profila pojedinih igračkih pozicija u nogometu.

- Primjerice, vi imate tri vrste vratara, pet vrsta veznih igrača, četiri napadača i tako redom... U posljednjih 10 godina nogomet se promijenio drastično. Volumen trčanja ostao je isti ali se intezitet pojačao barem za 30 posto. I zato kada kupujete igrače morate birati one koji mogu ponavljati intenzitet rada. Svi znamo da u nogometu postoje i oni koje zovemo "umjetnicima" no i oni moraju igrati 90 minuta u određenom intenzitetu. Navest ću primjer Barceloninog Raphinhe koji od 10 tisuća ukupno pretrčanih metara čak 1500 pretrči u jako visokom intenzitetu.

A koje su se pozicije u toj revoluciji najviše mijenjale?

- U posljednjih 30 godina, posljednja linija doživjela je evoluciju. Nogomet je postao puno brži a time i puno zahtjevniji za stopere pa je u La Ligi izmjereno da je najbrži stoper trčao 35,4 kilometara na sat. Isto tako, niti jedna pozicija poput bekovske nije doživjela takvu transformaciju jer se od njih očekuje najviše ponavljanja sprinterskih dionica. U jednoj utakmici dogodi se i preko 200 promjena posjeda lopte što znači da bekovi toliko puta moraju trčati u napad i vraćati se u obranu. Izmjereno je da je Andre Ratiu, Rumunj, bek Rayo Vallecana, najbrži igrač La Lige. Mbappé je pak fenomen po sposobnosti promjene brzine. On u napad dolazi u nižoj brzini i onda eksplodira.

Valverde je hibridni veznjak

Na listi 24 najbržih igrača La Lige čak osam je bekova.

- A na toj listi najbržih igrača, od njih 25, čak osmorica su igrači madridskog Reala.

A to su Asencio, Mbappé, Gonzalo, Rudiger, Vinicius, Valverde i Militao te Victor Muñoz, igrač koji je proistekao iz Realove škole ali je otišao u Osasunu. A kad smo već kod realovaca, spomenuo je Njaradi i urugvajskog veznjaka Valverdea.

- To je najbolji "box to box" vezni igrač, svojevrsni hibrid, i zato i vrijedi 120 milijuna eura.

Pred studentima KIF-a i trenerima raznih sportova izlagao je i Toni Modrić, Hajdukov direktor sportske znanosti. S obzirom na to da je on govorio o programiranju mikrocilusa, našim čitateljima će zacijelo biti zanimljivije što je usput dobacio:

- Ima barem neka pozitivna stvar u tome što Hajduk ne igra Europu. Možemo raditi normalne tjedne mikrocikluse treninga.

Jučer su predavali još i profesori s KIF-a Daniel Bok i Dario Novak te Almir Novak, redovni profesor sa sveučilišta u Sarajevu te talijanski kondicijski ekspert Francesco Cuzzolin, trenutačno zaposlenik Reyera iz Venezije, četvrtoplasirane momčadi košarkaške Serie A, koju trenerski vodi Neven Spahija.