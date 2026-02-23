Thompson se oglasio nakon vijesti o ovrsi tvrtke koja je organizirala njegov koncert: 'Već smo pokušali objasniti sve okolnosti'

Nakon što su se u medijima pojavili navodi da je ovršena tvrtka "Infinite show" koja je organizirala koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju, javio se i sam glazbenik. Naime, na svojem je službenom Facebook profilu Thompson uputio poruku, koju prenosimo u cijelosti:

"Povodom medijskih napisa o potraživanjima vezanima uz koncert u Sinju, tim Marka Perkovića Thompsona ističe da je organizator koncerta uredno i u cijelosti podmirio obveze koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, te da organizator događaja nije bio predmet ovrhe.

Zdravstveno osiguranje događaja provedeno je profesionalno, uz jasno definirane ugovorne odnose i financijske obveze. Sukladno tome, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije uplaćeno je 65.982 eura, dok je bolničkom centru Split uplaćeno 33.020 eura.

Istodobno, potrebno je razjasniti da se u medijskim napisima problematizira potraživanje Doma zdravlja, koje se odnosi na angažman osoblja unutar ustanove za vrijeme trajanja koncerta. Organizator naglašava da Dom zdravlja nije bio ugovorni partner organizatora za navedene usluge, niti je riječ o usluzi pruženoj na lokaciji događaja, već o zahtjevu koji se tiče redovnog funkcioniranja javne ustanove.

Na sastanku na kojem se o ovoj temi razgovaralo, jasno je komunicirano da se takva vrsta potraživanja ne ugovara na ovaj način te da se, prema dosadašnjoj praksi, za redovni rad javnih ustanova ne izdaje račun organizatoru događaja. Organizator koncerta i tim Marka Perkovića Thompsona su već u nekoliko navrata pokušali objasniti sve okolnosti slučaja i kako ovo nije uobičajena praksa", poručio je njegov tim.

Podsjetimo, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa na sjednici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije odgovorio je na vijećničko pitanje Ružice Jakšić (SDP), koja je pitala koliko je Dom zdravlja ovršio Marka Perkovića Thompson za koncert u Sinju i neplaćanje usluga.

"Nije ovršen pjevač već tvrtka koja je bila organizator koncerta, 'Infinite show', a radi se o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge koje je pružio Dom zdravlja", rekao je Rađa. Dodao je kako je ovršni postupak prema tvrtki organizatoru koncerta obavljen u prosincu prošle godine. Thompsonov koncert na hipodromu u Sinju održan je 4. kolovoza 2025. godine.