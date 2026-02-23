Štimac nije mogao šutjeti: Ulične priče počele su dobivati potvrdu, evidentno je što se ovdje radi

Mostarski Zrinjski nakon velikog remija od 1:1 protiv Crystal Palacea, a uoči uzvrata u Londonu, u nedjelju je od 15 odigrao neriješeno sa Širokim Brijegom u 22. kolu Premijer lige.

Bivši hrvatski izbornik nije propustio prokomentirati dvoboj Sloge iz Doboja i Borca koji je završio pobjedom gostiju 4:0, no domaćin je utakmicu neočekivano ostavio na klupi nekoliko standardnih igrača.

- Ne znam što od koga očekivati u ovoj ligi. Koliko god sam uoči Palacea bio sretan što na visokom nivou predstavljamo klub, grad i BiH u cjelini, drugi su se bavili sastancima u uredima, mijenjali trenera koji se ne žele sklanjati - rekao je Štimac.

- Borac je tom pobjedom pobjegao Zrinjskom na plus sedam, no ima i utakmicu više. "Ulične priče počele su dobivati potvrdu pa smo tako u petak svjedočili utakmici gdje je šest igrača jedne vrlo dobre ekipe neobjašnjivo izostavljeno iz kadra. Evidentno je što se radi, ali mi ćemo protiv svih tih anomalija ostati dosljedni sebi - zaključio je bivši vatreni.