Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRENER ZRINJSKOG

Štimac nije mogao šutjeti: Ulične priče počele su dobivati potvrdu, evidentno je što se ovdje radi

Mostar: Hercegovacki derbi HSK Zrinjski - HNK Siroki Brijeg
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.02.2026.
u 18:56

Bivši hrvatski izbornik nije propustio prokomentirati dvoboj Sloge iz Doboja i Borca koji je završio pobjedom gostiju 4:0, no domaćin je utakmicu neočekivano ostavio na klupi nekoliko standardnih igrača

Mostarski Zrinjski nakon velikog remija od 1:1 protiv Crystal Palacea, a uoči uzvrata u Londonu, u nedjelju je od 15 odigrao neriješeno sa Širokim Brijegom u 22. kolu Premijer lige.

Bivši hrvatski izbornik nije propustio prokomentirati dvoboj Sloge iz Doboja i Borca koji je završio pobjedom gostiju 4:0, no domaćin je utakmicu neočekivano ostavio na klupi nekoliko standardnih igrača.

- Ne znam što od koga očekivati u ovoj ligi. Koliko god sam uoči Palacea bio sretan što na visokom nivou predstavljamo klub, grad i BiH u cjelini, drugi su se bavili sastancima u uredima, mijenjali trenera koji se ne žele sklanjati - rekao je Štimac.

Javio se političar koji je Mostarom šetao sa šalom suparničkog kluba: 'Dublja je problematika'

- Borac je tom pobjedom pobjegao Zrinjskom na plus sedam, no ima i utakmicu više. "Ulične priče počele su dobivati potvrdu pa smo tako u petak svjedočili utakmici gdje je šest igrača jedne vrlo dobre ekipe neobjašnjivo izostavljeno iz kadra. Evidentno je što se radi, ali mi ćemo protiv svih tih anomalija ostati dosljedni sebi - zaključio je bivši vatreni.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
nogomet Zrinjski Igor Štiimac

Komentara 1

Pogledaj Sve
SY
syckburr10
19:23 23.02.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:---> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!