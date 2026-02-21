Boris Krčmar priredio još jednu senzaciju, ušao među 16 najboljih European Toura

U današnjem meču protiv Schindlera Krčmar je u prvom legu zbog pogreške Nijemca imao tops (D20) za break, ali to nije iskoristio i Schindler je uzeo leg. Krčmar je potom uvjerljivo iskoristio prednost bacanja i izašao na D16 za 1:1. Schindler je potom uzeo svoj leg izašavši na D10, ali Krčmar je siguran na svom bacanju i dolazi do 2:2. Big Boris je tada odigrao svoju najbolju igru i upisao dva bacanja iznad 140 koja su mu donijela prednost 3:2 u legovima. Schindler se nije predao i s jednim dobrim legom vratio je break.

U idućem legu Krčmar ponovo igra odlično i s T20 i D20 dolazi do breaka za 4:3.

Zatim je Nijemac imao nesreću i jedna strelica mu se odbila od mete, a Krčmar to koristi i bježi na 5:3. Hrvat je u idućem legu imao meč strelicu na D16, ali to nije iskoristio i Nijemac je smanjio na 5:4. Srećom po Krčmara, u posljednjem legu Schindleru se strelica još jednom odbila, Krčmar je napravio prednost i pogodio tops (D20) za 6:4 i pobjedu.

Hrvatski pikadist je još jednom imao bolji prosjek od protivnika ostvarivši 94,59, a Schindler je imao 86,98. Krčmar je tako osigurao treće kolo ovog turnira, a protivnik će mu biti bolji iz susreta Engleza Lukea Humphriesa (2. igrač svijeta) i Poljaka Krzystofa Ratajskog (27.).

Inače, European Tour u Krakowu izuzetno je jak, na njemu nastupaju gotovo svi najbolji pikadisti svijeta, poput Engleza Littlera, Aspinalla i Humphriesa , Nizozemca Van Veena, Škota Andersona, Velšanina Claytona...