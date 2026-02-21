Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PIKADO

Boris Krčmar priredio još jednu senzaciju, ušao među 16 najboljih European Toura

storyeditor/2023-12-21/Krcmar.jpg
REUTERS
Autor
Karlo Ledinski
21.02.2026.
u 15:04

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar nastavlja sa sjajnim igrama na European touru u Krakowu. U 2. kolu priredio je novu senzaciju te izbacio 15. igrača svijeta, najboljeg njemačkog pikadista Martina Schindlera. Podsjetimo, dan ranije, u 1. kolu, Krčmar je izbacio 23. igrača svijeta, Engleza Joycea.

U današnjem meču protiv Schindlera Krčmar je u prvom legu zbog pogreške Nijemca imao tops (D20) za break, ali to nije iskoristio i Schindler je uzeo leg. Krčmar je potom uvjerljivo iskoristio prednost bacanja i izašao na D16 za 1:1. Schindler je potom uzeo svoj leg izašavši na D10, ali Krčmar je siguran na svom bacanju i dolazi do 2:2. Big Boris je tada odigrao svoju najbolju igru i upisao dva bacanja iznad 140 koja su mu donijela prednost 3:2 u legovima. Schindler se nije predao i s jednim dobrim legom vratio je break.
U idućem legu Krčmar ponovo igra odlično i s T20 i D20 dolazi do breaka za 4:3.

Zatim je Nijemac imao nesreću i jedna strelica mu se odbila od mete, a Krčmar to koristi i bježi na 5:3. Hrvat je u idućem legu imao meč strelicu na D16, ali to nije iskoristio i Nijemac je smanjio na 5:4. Srećom po Krčmara, u posljednjem legu Schindleru se strelica još jednom odbila, Krčmar je napravio prednost i pogodio tops (D20) za 6:4 i pobjedu.

Hrvatski pikadist je još jednom imao bolji prosjek od protivnika ostvarivši 94,59, a Schindler je imao 86,98. Krčmar je tako osigurao treće kolo ovog turnira, a protivnik će mu biti bolji iz susreta Engleza Lukea Humphriesa (2. igrač svijeta) i Poljaka Krzystofa Ratajskog (27.).
Inače, European Tour u Krakowu izuzetno je jak, na njemu nastupaju gotovo svi najbolji pikadisti svijeta, poput Engleza Littlera, Aspinalla i Humphriesa , Nizozemca Van Veena, Škota Andersona, Velšanina Claytona...
Ključne riječi
Pikado Boris Krčmar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!