Putin spašava saveznika: Šalje im tisuće raketa vrijednih 500 milijuna eura, cure detalji

Iran je sklopio tajni ugovor s Rusijom vrijedan oko 500 milijuna eura za nabavu naprednih ručnih protuzračnih raketnih sustava, objavio je Financial Times, pozivajući se na ruske dokumente i više izvora upućenih u sporazum. Prema ugovoru, potpisanom u Moskvi u prosincu 2025., Rusija će Iranu isporučiti 500 prijenosnih lansirnih sustava "Verba" (9K333) i 2500 projektila 9M336 tijekom tri godine, u tranšama od 2027. do 2029. godine. Iran će također dobiti 500 noćnih nišana "Mowgli-2" za detekciju ciljeva u mraku. Svaki projektil 9M336 košta oko 170.000 eura, a lansirni sustav oko 40.000 eura, prema FT-u.

Verba je najnoviji ruski ručni infracrveno navođeni protuzračni sustav četvrte generacije, u službi od 2014. godine. Dizajniran je za male mobilne timove i učinkovit protiv niskoletećih zrakoplova, helikoptera, krstarećih raketa i bespilotnih letjelica, čak i onih s niskim toplinskim potpisom. Ova nabava predstavlja najambiciozniji korak Irana u obnovi sloja niske protuzračne obrane, koji je teško oštećen tijekom 12-dnevnog rata s Izraelom 2025. godine. U tim napadima (usmjerenim na nuklearna postrojenja i vojne ciljeve u lipnju 2025.) uništeni su gotovo svi iranski S-300 sustavi koje je isporučila Rusija, prema izjavama izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Iran je prvi put zatražio Verbu u srpnju 2025., samo nekoliko dana nakon što su američko zrakoplovstvo i mornarica intervenirali u sukobu kako bi podržali izraelske udare na tri iranska nuklearna postrojenja. Ugovor je dogovoren između ruskog državnog izvoznika oružja Rosoboronexport i predstavnika iranskog Ministarstva obrane i logističke podrške oružanih snaga (MODAFL) u Moskvi.

Iranski veleposlanik u Rusiji Kazem Jalali ovog tjedna je indirektno potvrdio isporuke vojne opreme. "Već nekoliko godina potpisujemo snažne vojne i obrambene sporazume s Rusijom. Mogu samo reći da ovi zrakoplovi pokazuju da se ti sporazumi provode", rekao je na iranskoj televiziji, komentirajući nedavne letove iz Moskve.

Sporazum dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump gomila ogroman arsenal vojne opreme na Bliskom istoku Trump je u petak izjavio da razmatra "ograničeni" napad na Iran kako bi prisilio režim na potpisivanje nuklearnog sporazuma, a dan ranije najavio da će svijet "u sljedećih, vjerojatno, 10 dana" saznati hoće li SAD poduzeti vojnu akciju. Stručnjaci upozoravaju da bi Verba mogla značajno otežati eventualne američke ili izraelske operacije s niskoletećim zrakoplovima i helikopterima – slično onome što su SAD koristile u operacijama poput hvatanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

Unatoč produbljenoj vojnoj suradnji, Rusija nije intervenirala tijekom rata s Izraelom 2025. Bivši visoki američki dužnosnik za Financial Times je komentirao: "Žele da Iran ostane njihov partner. I stoga, čak i ako ne mogu reagirati usred krize, pokušat će popraviti odnos nakon krize". Ova nabava dodatno jača vojnu osovinu Rusija-Iran usred rastućih tenzija na Bliskom istoku i pritiska Trumpove administracije na Teheran.