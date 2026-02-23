Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPREDNI SUSTAVI

Putin spašava saveznika: Šalje im tisuće raketa vrijednih 500 milijuna eura, cure detalji

Iran
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
23.02.2026.
u 12:20

Ova nabava predstavlja najambiciozniji korak Irana u obnovi sloja niske protuzračne obrane, koji je teško oštećen tijekom 12-dnevnog rata s Izraelom 2025. godine

Iran je sklopio tajni ugovor s Rusijom vrijedan oko 500 milijuna eura za nabavu naprednih ručnih protuzračnih raketnih sustava, objavio je Financial Times, pozivajući se na ruske dokumente i više izvora upućenih u sporazum. Prema ugovoru, potpisanom u Moskvi u prosincu 2025., Rusija će Iranu isporučiti 500 prijenosnih lansirnih sustava "Verba" (9K333) i 2500 projektila 9M336 tijekom tri godine, u tranšama od 2027. do 2029. godine. Iran će također dobiti 500 noćnih nišana "Mowgli-2" za detekciju ciljeva u mraku. Svaki projektil 9M336 košta oko 170.000 eura, a lansirni sustav oko 40.000 eura, prema FT-u.

Verba je najnoviji ruski ručni infracrveno navođeni protuzračni sustav četvrte generacije, u službi od 2014. godine. Dizajniran je za male mobilne timove i učinkovit protiv niskoletećih zrakoplova, helikoptera, krstarećih raketa i bespilotnih letjelica, čak i onih s niskim toplinskim potpisom. Ova nabava predstavlja najambiciozniji korak Irana u obnovi sloja niske protuzračne obrane, koji je teško oštećen tijekom 12-dnevnog rata s Izraelom 2025. godine. U tim napadima (usmjerenim na nuklearna postrojenja i vojne ciljeve u lipnju 2025.) uništeni su gotovo svi iranski S-300 sustavi koje je isporučila Rusija, prema izjavama izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Iran je prvi put zatražio Verbu u srpnju 2025., samo nekoliko dana nakon što su američko zrakoplovstvo i mornarica intervenirali u sukobu kako bi podržali izraelske udare na tri iranska nuklearna postrojenja. Ugovor je dogovoren između ruskog državnog izvoznika oružja Rosoboronexport i predstavnika iranskog Ministarstva obrane i logističke podrške oružanih snaga (MODAFL) u Moskvi.

Iranski veleposlanik u Rusiji Kazem Jalali ovog tjedna je indirektno potvrdio isporuke vojne opreme. "Već nekoliko godina potpisujemo snažne vojne i obrambene sporazume s Rusijom. Mogu samo reći da ovi zrakoplovi pokazuju da se ti sporazumi provode", rekao je na iranskoj televiziji, komentirajući nedavne letove iz Moskve.

Sporazum dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump gomila ogroman arsenal vojne opreme na Bliskom istoku Trump je u petak izjavio da razmatra "ograničeni" napad na Iran kako bi prisilio režim na potpisivanje nuklearnog sporazuma, a dan ranije najavio da će svijet "u sljedećih, vjerojatno, 10 dana" saznati hoće li SAD poduzeti vojnu akciju. Stručnjaci upozoravaju da bi Verba mogla značajno otežati eventualne američke ili izraelske operacije s niskoletećim zrakoplovima i helikopterima – slično onome što su SAD koristile u operacijama poput hvatanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

Unatoč produbljenoj vojnoj suradnji, Rusija nije intervenirala tijekom rata s Izraelom 2025. Bivši visoki američki dužnosnik za Financial Times je komentirao: "Žele da Iran ostane njihov partner. I stoga, čak i ako ne mogu reagirati usred krize, pokušat će popraviti odnos nakon krize". Ova nabava dodatno jača vojnu osovinu Rusija-Iran usred rastućih tenzija na Bliskom istoku i pritiska Trumpove administracije na Teheran.

Osveta za smrt šefa kartela: Meksiko u plamenu, turistima stižu upozorenja da ne izlaze...
Ključne riječi
rakete SAD Iran Rusija

Komentara 10

Pogledaj Sve
RO
Rope22
12:57 23.02.2026.

Da te rakete valjaju, nebi ih slao irancima.

SI
samo istina!
13:01 23.02.2026.

rusko šrot oružje ne može nikoga spasiti, ponajmanje Iranski režim!

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
12:54 23.02.2026.

2027 će ajatolah biti već podosta vremena uzemljen u društvu djevica

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!