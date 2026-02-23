Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAOS U BEOGRADU

Pogledajte kako su navijači Zvezde okačili transparent o Franji Tuđmanu na tribini Marakane

Telegraf.rs
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.02.2026.
u 19:59

Poruka na transparentu bila je provokativna i upućena navijačima Partizana Grobara, što je izazvalo burnu reakciju na južnoj tribini

Veliki derbi između Crvene zvezde i Partizana ponovo je  ostao u sjeni dešavanja na tribinama. Najsporniji transparent bio je onaj koji su navijači Crvene zvezde, poznati kao Delije, spustili s krova stadiona Rajko Mitić. Poruka na transparentu bila je provokativna i upućena navijačima Partizana Grobara, što je izazvalo burnu reakciju na južnoj tribini.

- Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi - pisalo je na transparentu.

Nakon toga je došlo do nereda, paljenja stolica i demoliranja dijela tribina, a situacija je na trenutke prijetila da preraste u veći incident. Mnogima je ostalo nejasno kako je uopće bilo moguće da se neko popne na krov stadiona i spusti transparent. Odgovor se ubrzo pojavio na društvenim mrežama.

Na Instagram stranici Ultras Serbia objavljen je snimak na kojem se vidi kako jedan navijač spušta već pripremljen transparent niz krov tribine, a zatim trčeći nestaje kroz otvor koji se nalazi na udaljenom dijelu krova stadiona. Trenutno nije poznato što se dalje dogodilo niti je li bilo ikakve reakcije nadležnih tijela u vezi s ovim incidentom.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
nogomet Partizan Crvena zvezda Franjo Tuđamn

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!