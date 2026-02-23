Pogledajte kako su navijači Zvezde okačili transparent o Franji Tuđmanu na tribini Marakane

Veliki derbi između Crvene zvezde i Partizana ponovo je ostao u sjeni dešavanja na tribinama. Najsporniji transparent bio je onaj koji su navijači Crvene zvezde, poznati kao Delije, spustili s krova stadiona Rajko Mitić. Poruka na transparentu bila je provokativna i upućena navijačima Partizana Grobara, što je izazvalo burnu reakciju na južnoj tribini.

- Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi - pisalo je na transparentu.

Nakon toga je došlo do nereda, paljenja stolica i demoliranja dijela tribina, a situacija je na trenutke prijetila da preraste u veći incident. Mnogima je ostalo nejasno kako je uopće bilo moguće da se neko popne na krov stadiona i spusti transparent. Odgovor se ubrzo pojavio na društvenim mrežama.

Na Instagram stranici Ultras Serbia objavljen je snimak na kojem se vidi kako jedan navijač spušta već pripremljen transparent niz krov tribine, a zatim trčeći nestaje kroz otvor koji se nalazi na udaljenom dijelu krova stadiona. Trenutno nije poznato što se dalje dogodilo niti je li bilo ikakve reakcije nadležnih tijela u vezi s ovim incidentom.