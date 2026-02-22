Produžetak iz noćne more za Kanađane: Jedan pak, jedna kontra – i zlato ide u SAD

Hokejaši na ledu SAD-a osvojili su zlato na Zimskim olimpijskim igrama koje su završile u Italiji. U finalnoj utakmici pobijedili su Kanadu (2:1) zlatnim pogotkom Jacka Hughesa, na dodavanje Zacha Werenskog, i to na samom početku produžetka. Naime, nakon što su odigrane tri trećine, rezultat je bio 1:1. Amerikance je u vodstvo doveo Matt Boldy, dok je za Kanadu izjednačio Cale Makar. Kanađani su imali više prilika da okončaju susret u regularnom dijelu, ali je 32-godišnji Connor Hellebuyck, član Winnipeg Jetsa, radio čuda na vratima.

Kanada je uputila 27 udaraca prema vratima SAD-a, no uspjela je pospremiti tek jedan pak u mrežu Amerikanaca i kazna je stigla u produžetku, u igri tri na tri. Takva su pravila – u produžetku igraju trojica protiv trojice. U toj iznimno brzoj igri Amerikanci su izveli munjevitu kontru za pogodak vrijedan zlata. Tako su Amerikanci nakon 46 godina osvojili olimpijsko zlato. Vjerujemo da se svi sjećaju 1980. godine i velike pobjede SAD-a nad bivšim Sovjetskim Savezom. Amerikanci su tada bili sastavljeni od igrača sa sveučilišta i nekoliko amatera, dok su Sovjeti za Igre trenirali 11 mjeseci godišnje i bili više nego profesionalci.

Za Amerikance je tada zlato osvojio Mark Pavelich, sin hrvatskih imigranata, koji je asistirao za posljednji pogodak i pobjedu 4:3. Amerikancima je ovo treće olimpijsko zlato i ukupno 12. medalja. Kanađani su s devet zlata i 17 osvojenih medalja i dalje najuspješniji na olimpijskim turnirima. Zanimljivo je da je ovo bilo četvrto međusobno finale SAD-a i Kanade te prva pobjeda Amerikanaca. Ranije su izgubili finala 1920., 2002. i 2010. godine. Kada je Kanada još dva puta bila ispred SAD-a, 1924. i 1932. godine, igrala se finalna skupina bez klasičnog finala.

Glavni junak američke pobjede, Jack Hughes, svoju je ulogu odigrao s dozom istinskog herojstva. U trećoj trećini, tijekom jedne žestoke borbe za pak, visoko podignuta palica kanadskog napadača Sama Bennetta pogodila ga je u lice, slomivši mu nekoliko zubi. Unatoč jakoj boli, Hughes je stisnuo zube, doslovno, i vratio se na led kako bi odigrao ključnu ulogu u produžetku. Njegov pobjednički gol bio je kruna nevjerojatnog turnira za cijelu obitelj Hughes. Naime, njegov brat Quinn postigao je pobjednički pogodak u produžetku u četvrtfinalu protiv Švedske, a njihova majka Ellen, koja radi sa ženskom reprezentacijom, također je slavila zlato.

- On voli ovu igru više od ikoga. a ovom turniru pokazao je da je jedan od najboljih igrača na svijetu - rekao je Quinn za svog brata nakon finala.

Dok su Amerikanci slavili, na kanadskoj strani vladali su šok i tuga. Momčad koja je dominirala većim dijelom utakmice ostala je bez zlata. Posebno je teško bilo kapetanu Sidneyju Crosbyju, koji je zbog ozljede donjeg dijela tijela zadobivene u četvrtfinalu protiv Češke morao propustiti finale. Gledao je utakmicu iz svlačionice, nemoćan da pomogne suigračima.

- Napravili smo sve osim postigli gol. Mislio sam da smo zaslužili više, ali nažalost, nismo pobijedili - rekao je Crosby, koji se u punoj opremi pridružio momčadi na dodjeli medalja. Generalni menadžer Doug Armstrong otkrio je da je odluka da Crosby ne igra bila njegova vlastita, jer je smatrao da bi zdrav igrač bio korisniji momčadi. Utjeha im ne može biti ni činjenica da je njihov vođa u odsustvu Crosbyja, Connor McDavid, proglašen MVP-jem turnira s 13 osvojenih bodova, no u finalu je ostao bez učinka.

Proslava Amerikanaca bila je prožeta dubokim emocijama, a jedan trenutak posebno se istaknuo. Igrači su na led iznijeli dres s brojem 13 i prezimenom Gaudreau, odajući počast svom bivšem suigraču Johnnyju Gaudreauu, koji je tragično preminuo 2024. godine u dobi od 31 godine. Njegov dres visio je u njihovoj svlačionici tijekom cijelog turnira, a njegova obitelj bodrila ih je s tribina. - On je s nama u duhu - izjavio je američki kapetan Auston Matthews, pogledavši prema nebu.

Ova pobjeda bila je i svojevrsna osveta za neke od najbolnijih poraza u povijesti američkog hokeja. Kanađani su ih, naime, pobijedili u produžetku finala Olimpijskih igara u Vancouveru 2010. golom upravo Sidneya Crosbyja, kao i u finalu 4 Nations Face-Off turnira 2025. godine. Ovaj put, sudbina je bila na njihovoj strani.

Pobjedom u Milanu, Sjedinjene Države potvrdile su svoj uspon na svjetskoj hokejaškoj sceni. Nakon što su osvojili zlata na svjetskim juniorskim prvenstvima 2024. i 2025., te na seniorskom Svjetskom prvenstvu 2025., olimpijsko zlato stiglo je kao kruna generacije koja je stasala kroz američki nacionalni razvojni program.