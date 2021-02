Prepoznajte li ovog debeljka? Teško je povjerovati da danas žari i pali

Prije točno deset godina, 7. veljače 2011., jedan je dječak na Facebooku objavio sljedeći status:

- Hoće netko na basket?

Nije dobio ni jedan odgovor.

Desetljeće kasnije taj je mladić jedan od najboljih košarkaška svijeta. Riječ je o Nikoli Jokiću (25) koji igra sjajno za Denver Nuggetse u NBA ligi.

​Jokić je rođen u Somboru, a teško je netko mogao pretpostaviti da će taj bucko postati košarkaška zvijezda. Na košarku ga je upisao tata iako Nikola nije bio oduševljen tom idejom jer nije imao tjelesne predispozicije. Više je volio utrke konja nego košarku.

– Tada sam bio niži i puniji, ali moj otac je bio zaljubljenik u košarku i morao sam ići. Budući da nisam bio visok, stavili su me na poziciju plejmejkera, što je pridonijelo kvaliteti mojih dodavanja – rekao je jednom Jokić.

Stalno je imao problema s kilogramima.

– Prije nego što sam izrastao, bio sam debeli plejmejker – rekao je Jokić kojeg su često zadirkivali zbog viška kilograma.

Probleme s kilogramima imao je sve do pandemije koronavirusa. Tada je stanku iskoristio kako bi naporno trenirao i doveo se u formu. Jokićeva je tajna u tome što na sve gleda kao na zabavu.

– Svaku utakmicu doživljavam kao "partiju basketa" kod kuće u Srbiji – rekao je jednom.

Nikola Jokić nekad

Foto: Twitter

Nikola Jokić danas

​ Foto: Kevin Jairaj/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Denver Nuggets at Dallas Mavericks Jan 25, 2021; Dallas, Texas, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) looks to pass as Dallas Mavericks guard Jalen Brunson (13) defends during the second quarter at American Airlines Center. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports Kevin Jairaj