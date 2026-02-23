Lana Radeljak pronašla je oazu mira: Pogledajte u kakvom predivnom smještaju je odmarala

Lana Radeljak je objavila je seriju fotografija na svom Instagram profilu i pratiteljima je pokazala dio ambijenta u kojem je uživala tijekom odmora na snježnim padinama. Na prvoj fotografiji pozira u ogledalu odjevena samo u bijeli hotelski ogrtač, dok ostale slike otkrivaju djeliće luksuznog interijera hotela u kojem je odsjela, a koji je smješten u slovenskom Bohinju. Moderni dizajn s naglaskom na drvu, ugodna atmosfera uz kamin, zid od himalajske soli u sauni te elegantno uređen restoran samo su dio onoga što je zabilježila kamerom svog mobitela. Iako Lana nije ništa napisala, njezini su se pratitelji brzo oglasili u komentarima, obasipajući je komplimentima. Poruke poput "Predivna", "Ljepotica" i "Preslatkica mila" nizale su se jedna za drugom, potvrđujući kako javnost s velikim zanimanjem prati život mlade ekonomistice koja nevjerojatno podsjeća na svoju tragično preminulu majku, glumačku divu Enu Begović.

Njezina samozatajna, ali elegantna pojava uvijek iznova oduševi, a ova objava nije bila iznimka. Ovaj odmor u Bohinju za Lanu dolazi nakon iznimno teškog i emotivnog razdoblja. Sredinom prošle godine suočila se s velikim obiteljskim gubitkom, smrću svoje bake Tereze Begović, za koju je bila iznimno vezana. Uz to, nedavno je javno progovorila o svojoj borbi s neizlječivom autoimunom bolešću koja joj je dijagnosticirana 2024. godine. U tim teškim trenucima, kako je i sama istaknula, najveća joj je podrška zaručnik Antonio Barišić, magistar kemije i bivši natjecatelj showa "MasterChef Hrvatska".

Upravo je on njezina stijena dok se nosi sa zdravstvenim izazovima, pa je ovaj bijeg u mirnu prirodu Slovenije zasigurno bio prijeko potreban predah za oboje, bilo da su otputovali zajedno ili je Lana odlučila posvetiti nekoliko dana samo sebi. Par, koji je zajedno više od tri godine, zaručio se u svibnju 2025. godine, a iako točan datum vjenčanja još nije poznat javnosti, zasigurno će to biti jedan od najočekivanijih događaja.