Kraj 'Gospodara pijetlova': krenuo s plantaže avokada i postao glavni sijač smrti u Americi

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, to je puno ime El Mencha, meksičkog šefa narkokartela Jalisco New Generation (CJNG), do jučer najtraženije osobe u Meksiku i jedne od najtraženijih u Sjedinjenim Američkim Državama. Za njegovu glavu nudila se nagradu od 15 milijuna dolara. Pod njegovim zapovjedništvom, CJNG je postao jedna od vodećih meksičkih kriminalnih organizacija. El Mencha je jučer ubila meksička vojska.

Rođen je u ljeto 1966. u siromašnoj obitelji u saveznoj državi Michoacán. Njegova je obitelj uzgajala avokado, no on je želio više, pa je napustio osnovnu školu i s 14 godina počeo zarađivati kao čuvar plantaža marihuane. Ilegalno je prešao granicu sa SAD-om i nastanio se u Kaliforniji. Nekoliko je puta uhićivan. Policija San Francisca uhitila ga je zbog krađe i nošenja napunjenog pištolja. Dva mjeseca nakon uhićenja rođeno mu je prvo dijete. Prema zapisima o ulasku na granicu, El Mencho je nekoliko puta prelazio granicu SAD-a i Meksika krajem 1980-ih pod raznim pseudonimima.

DEA i meksički istražitelji vjeruju da se u to vrijeme uključio u proizvodnju i trgovinu metamfetaminom u Redwood Cityju, zajedno sa svojim šogorom Abigaelom Gonzálezom Valenciaom, poznatog kao El Cuini. Godine 1989. El Mencho je ponovno uhićen u San Franciscu, ovaj put zbog prodaje narkotika. Nekoliko mjeseci kasnije deportiran je u Meksiko, ali je ponovno ušao u SAD. U rujnu 1992. ponovno je uhićen, ovaj put zbog saveznih optužbi za drogu u Sacramentu u Kaliforniji. Prema sudskim zapisima, El Mencho i njegov brat Abraham bili su u baru u San Franciscu kako bi prodali heroin vrijedan 9500 američkih dolara. Abraham je bio zadužen za transakciju, dok je El Mencho bio promatrač. Naslutio je da se radi o policijskoj zamci jer su im muškarci kojima su prodali heroin predali savršeno složene novčanice od jednog dolara. Policija je preko prislušnog uređaja čula El Mencha kako upozorava svog brata da su to policajci. Tri tjedna nakon toga braća su uhićena. El Mencho je preuzeo krivnju na sebe jer je Abraham već imao kazne za teška kaznena djela vezana uz drogu, pa bi vjerojatno bio osuđen na doživotni zatvor. Osuđen je na pet godina i zatvoren u Teksasu.

Nakon tri godine uvjetno je pušten iz zatvora i u dobi od 30 godina deportiran u Meksiko, gdje se pridružio lokalnim policijskim snagama Cabo Corrientesa i Tomatlána u saveznoj državi Jalisco. Ubrzo je napustio policiju i pridružio se kartelu Milenio i oženio s jednom od sestara vođe klana. U kartelu Milenio na početku je čuvao narkobosa El Maradonu, kojeg su 2003. meksičke vlasti uhitile ga. Otprilike u isto vrijeme, suparnička kriminalna skupina poznata kao Los Zetas, uz podršku kartela Gulf, izvela je oružani napad protiv kartela Milenio u Michoacánu, pa je obitelj Valencia bila prisiljena na progonstvo u Jalisco. Kartel se podijelio na dva dijela. Jedna strana bila je poznata kao La Resistencia (Otpor), a druga je bila Los Mata Zetas (Zeta ubojice), na čelu s El Menchom. Uslijedio je rat, a dvije skupine borile su se za prevlast u Jaliscu. Los Mata Zetas je na kraju pobijedio i učvrstio svoj utjecaj u zapadnom Meksiku, promijenivši ime u CJNG. Vlada je procijenila da El Menchova grupa ima ukupnu imovinu od oko 50 milijardi američkih dolara.

Zahvaljujući brutalnosti i nemilosrdnosti po kojoj je postao poznat, popeo na vrh kriminalne organizacije, osnovao je CJNG. Policija je sumnjala da se skriva u ruralnim područjima Jalisca, Michoacána, Nayarita i Colime, gdje su ga čuvali plaćenici, mahom bivši vojnici. Zvali su ga i 'Gospodarom pijetlova' jer je obožavao borbe pijetlova. Kako bi prikrio svoj identitet u SAD-u, koristio je različita imena i kombinacije, poput Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado...

Nakon što je osnovao CJNG, iskoristio je pad kartela Sinaloa nakon izručenja Joaquína El Chapa Guzmána SAD-u, i preuzeo važan dio trgovine fentanilom. Na ruku su mu išli i krvavi obračuni među ostacima Sinaloe i predaje El Chapovih sinova. Jedan od njih, Joaquín Guzmán López, predao se američkim vlastima i sa sobom povukao najvećeg rivala svoje skupine, Ismaela El Mayoa Zambadu. Narkobos El Mencho kojeg su u nedjelju ubile meksičke specijalne snage, bio je na glasu najagresivniji vođa kartela koji se nije bojao napadati vojsku, "skidao" je i vojne helikoptere te koristio dronove koji su nosili eksploziv.

Prije 11 godina njegov je kartel oborio vojni helikopter raketnim bacačem, a 2020. godine izveli su pokušaj atentata granatama i snažnim puškama u srcu Mexico Cityja na tadašnjeg šefa policije glavnog grada, sadašnjeg saveznog tajnika za sigurnost. Stručnjak za sigurnost Eduardo Guerrero rekao je 2021. da državna vlast kartel na teritorij sjeverno i južno od američke granice smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.

- Imaju ogromne količine novca, oružje najnovije generacije, paravojne skupine vojnog stila i vozila. Predstavljaju vrlo ozbiljan izazov za meksičku vladu, prije svega u malim i srednjim gradovima gdje odred od 50 operativaca kartela očito može poraziti bilo koju lokalnu policiju – izjavio je Guerrero. Postao je jedan je od glavnih dobavljača kokaina za američko tržište i zarađivao milijarde od proizvodnje fentanila i metamfetamina. Od 2000-ih, ured DEA-e u Los Angelesu pratio je El Menchove aktivnosti. DEA je otkrila da je CJNG proširio svoje operacije trgovine drogom na međunarodnoj razini. Droga je prelazila preko Kolumbije, Gvatemale, Ekvadora i Meksika te završavala u Sjedinjenim Državama. DEA je 2014. primijetila radikalnu promjenu u načinu djelovanja CJNG-a, otkriveno je, naime, da je El Mencho koordinirao pošiljku metamfetamina koja je išla iz Meksika u Australiju, a zatim u SAD, koristeći bande sa sjedištem u Kini.

El Mencho je imao troje djece, a sina Rubéna meksička vlada smatrala je drugim zapovjednikom u CJNG-u prije njegova uhićenja 2014. Nekoliko je puta pušten iz zatvora zbog nedostatka dokaza, ali ga je policija svaki put ponovno uhitila zbog dodatnih optužbi. Rubén je naposljetku izručen Sjedinjenim Državama 2020. i osuđen zbog ubojstva, trgovine drogom i posjedovanje vatrenog oružja. El Menchova supruga Rosalinda, poznata kao La Jefa, uhićena je 2021. u Jaliscu i utvrđeno je da je vodila financije CJNG-a. U prosincu 2022. uhićen je i El Menchov brat Antonio Oseguera Cervantes, poznat kao El Tony Montana, optužen kao logistički operater CJNG-a, koji je kartel opskrbljivao oružjem, prao novac i koordinirao akcije protiv drugih kartela.

U studenom 2024. uhićen je i El Menchov zet Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, visokopozicionirani vođa CJNG-a koji je lažirao svoju smrt i nastanio se u Kaliforniji pod lažnim identitetom. El Mencho je lagao suradnicima govoreći da je ubio svog zeta zbog laganja, pomogavši mu time u lažiranju smrti. Prije točno godinu dana meksičke vlasti ponovno su uhvatile El Menchovog starijeg brata Abrahama, poznatog i kao Don Rodo, jednog od osnivača CJNG-a. Don Rodo bio je ključan za operacije pranja novca i kupnje nekretnina. Krug se sužavao, a u nedjelju je pao i sam šef kartela.