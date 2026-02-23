Naši Portali
'ZAPANJUJUĆI DOBITCI'

Šef ukrajinske vojske: 'Oslobodili smo 400 četvornih kilometara teritorija'

Branka Vojnović/Hina
23.02.2026.
u 15:37

Prve crte u Ukrajini postaju sve nejasnije jer tisuće dronova prekrivaju nebo svaki dan, tjerajući vojnike pod zemlju ili u zaklone i stvarajući zone u kojima ni jedna vojska nema potpunu kontrolu

Ukrajina je od kraja siječnja ponovno preuzela kontrolu nad 400 četvornih kilometara teritorija, uključujući osam naselja, duž dijela južne crte bojišnice, rekao je u ponedjeljak vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski. Rijetki uspjesi na bojištu u jugoistočnoj Dnjepropetrovskoj regiji u suprotnosti su sa širim trendom sporog ruskog napredovanja uz veliku cijenu preko crta bojišnice u posljednje dvije i pol godine, dok se rat bliži četvrtoj godišnjici.

Ukrajina želi pokazati svijetu - a posebno američkom predsjedniku Donaldu Trumpu - da ne gubi tlo pod nogama u borbi protiv ruske invazije, u vrijeme kada Washington provodi pritisak na Ukrajinu da pristane na mirovni sporazum. U Sirskijevoj izjavi nije precizirano koliki je dio novoosiguranog teritorija prethodno bio pod ruskom kontrolom, a koliki u "sivoj zoni" koju ni jedna strana ne drži čvrsto.

Prve crte u Ukrajini postaju sve nejasnije jer tisuće dronova prekrivaju nebo svaki dan, tjerajući vojnike pod zemlju ili u zaklone i stvarajući zone u kojima ni jedna vojska nema potpunu kontrolu. Trump je prethodno rekao da Ukrajina treba napraviti ustupke jer je u opasnosti da izgubi rat, koji je počeo kada je Rusija pokrenula potpunu invaziju 24. veljače 2022.

Kijev i njegovi europski saveznici usprotivili su se takvoj interpretaciji ističući da je Rusija od 2023. zauzela nešto više od 1 posto ukrajinskog teritorija uz ogromnu cijenu i da se vitalna naftna infrastruktura Moskve suočava s rastućim prijetnjama ukrajinskih napada dronova. U ponedjeljak je njemački kancelar Friedrich Merz pohvalio "zapanjujuće" dobitke Ukrajine u veljači, rekavši da su pokazali da je otpor Kijeva bio učinkovitiji nego što se često prikazuje.

Ključne riječi
Friedrich Merz Donald Tramp Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

