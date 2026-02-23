Iza mene je 10 godina NBA lige i veselim se novim euroligaškim izazovima jer Cibona je završena priča a Šibenka budućnost

Svih ovih proteklih godina u ovo doba godine Darija Šarića u reprezentaciji niste mogli vidjeti jer mu obveze u NBA klubovima to nisu dozvoljavale. No, okolnosti su takve da je naš iskusni internacionalac ostao bez NBA angažmana i da je on, kao pravi kapetan, pohitao u Europu pomoći svojoj reprezentaciji.

A došao je baš u tjednu, u kvalifikacijskom prozoru, u kojem nas čekaju dvije vrlo teške utakmice s Nijemcima. S aktualnim svjetskim i europskim prvacima.

- Uvijek je lijepo biti dio reprezentacije bez obzira je li to u vrijeme dobrih ili loših rezultata. Za nas igrače je to nešto najviše. Da, pred nama su europski prvaci. Iako tu nema njihovih NBA igrača, tu su oni drugi koji se žele nametnuti da i oni jednog dana budu dio te reprezentacije koja je uvijek u borbama za medalju na najvišoj svjetskoj razini. Neće biti lako. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti i na terenu dobro osjetiti jedan drugoga. Čestitam suigračima na pobjedi protiv Izraela koja je bila vrlo važna. Ovo je najveći test ove reprezentacije otkako je Tomislav Mijatović izbornik i nadam se da ćemo se prezentirati u najboljem svjetlu.

Ima li prostora za iznenađenje. Naročito u Draženovu domu koji je već rasprodan?

- Sigurno da idemo s mentalitetom da budemo maksimalno koncentrirati i da od samog početka utakmica imamo maksimalan pristup. Da odigramo pravu mušku utakmicu. Ako tako pristupimo i tako odigramo možemo očekivati dobar rezultat za nas.

Prije početka prvog treninga u ovom mikrociklusu imali su naši reprezentativci poduži razgovor s izbornikom a ponešto za reći imao je i kapetan Dario.

- Izbornik je prošao cijeli proces, otkad je izbornik, od ljeta do ove situacije. Čestitao je još jednom igračima na pobjedi nad Izraelom ali i na aktualnim sezonama. Ja sam zahvalio što su tu, što su uzeli neko svoje vrijeme, nešto žrtvovali prema klubu, jer im ovakav Fibin raspored baš ne ide na ruku. Zahvalio sam im što žele biti ovdje.

Dario je već deset godina u NBA ligi? Je li očekivao više?

- Dobro pitanje. Nisam puno o tome niti razmišljao. Nekad si u situaciji da dobiješ priliku kao što sam ja dobio prvu godinu kada se ozlijedio Ben Simmons. Kasnije pak nikako da dobijem priliku biti starterom u nekoj momčadi. To je nešto za razmišljati nakon karijere. Teško je sada biti pametan. Mogla se situacija odviti bolje a moglo je i gore. Sve u svemu ja sam zadovoljan. Ono što me vesele neke stvari koje dolaze. Imam 31 godinu i nadam se da još mogu igrati na visokoj razini. Je li to Euroliga, na to se fokusiram.

Reprezentacija jest prioritet no javnost se ovih dana pita za koga će Dario igrati u bliskoj budućnosti. Hoće li već sada tražiti euroligaški ugovor ili sebi odigrati za gušt pa tek na ljeto ući u nekog euroligaša? Spominju se Cibona i Šibenka.

- Ne bih ulazio u te priče. Sigurno a očekujem Euroligu, da li već sada ili od iduće sezone. Cibona se spominje no moja avantura s Cibonom je priča koja je zatvorena te 2014. kada smo u Beogradu osvojili ABA ligu. Bez obzira na to što vrijedi ona nikad ne reci nikad, ono što je u mojoj budućnosti, nekoj dugoročnoj, jest povratak u svoj rodni grad i da se tu pokuša napraviti neka momčad. No, to je neka budućnost koju je sada teško komentirati i ove točke.

Do tada bi mogao igrati u Euroligi baš kao što to čini još jedan hrvatski povratnik iz NBA lige a to je Mario Hezonja koji je zvijezda Reala.

- Pa sigurno. Euroliga je prva stuba odmah ispod NBA lige. Usredotočen sam na to da nađem odgovarajuću momčad, neki sustav igre koji će mi odgovarati, koji će mi dati neko razdoblje prilagodbe jer očito svi koji se vrate iz NBA lige trebaju vrijeme za prilagodbu. Ja za sebe vjerujem da bih se mogao brže prilagoditi. Veselim se novim izazovima. Nisam mentalno zastao, ništa me ne muči, iza mene je deset NBA godina i dođe vrijeme za neki kraj.