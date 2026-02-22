Talijani se raspisali o Modriću nakon šokantnog poraza Milana, nije im se to dogodilo 12 godina

Nogometaši Parme šokirali su Milan slavivši sa 1-0 na San Siru u susretu 26. kola talijanskog prvenstva. Bila je to prva pobjeda Parme na San Siru nakon ožujka 2014. godine, te prvi poraz Milana u posljednjih 25 ligaških susreta. "Rossoneri" su otvorili sezonu porazom od Cremonesea sa 1-2, a potom su spojili 15 pobjeda i devet remija.

Domaćin je bio bliži pobjedi, imao je 67 posto posjeda lopte, 25 udaraca i pet kornera, no to nije bilo dovoljno. Utakmicu je odlučio gol Mariana Troila u 84. minuti. Emanuele Valeri je ubacio iz kornera, a Troilo glavom zabio za 1-0. Sudac Marco Piccinin je dosudio prekršaj u napadu, ali je nakon duže VAR provjere ipak pokazao na centar.

Luka Modrić je odigrao cijeli utakmicu za Milan, dok Matija Frigan nije konkurirao za sastav Parme. Il Messaggero Modriću je dao ocjenu 6,5 uz komentar: ‘Da su svi njegovi suigrači igrali s njegovim zalaganjem…’ - jasna poruka da je upravo on pokazao najviše želje i karaktera.

Il Mattino navodi kako je postupno dizao razinu igre kako je utakmica odmicala, ali je nailazio na zatvorene prostore te su nadodali da je pokušavao razigrati momčad u teškim okolnostima.

Sempre Milan komentira da je Modrić odradio svoj posao i nešto više, čak se nekoliko puta ubacio u kazneni prostor kako bi otvorio prostor suigračima. Pohvalili su ga za obrambeni rad, iako ukupna izvedba nije bila spektakularna.