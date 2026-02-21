VIDEO Izašla snimka novog imidža Zdravka Mamića: Nakon zahvata izgleda neprepoznatljivo

Posljednjih dana Zdravko Mamić je odlučio napraviti određene promjene kada je riječ o osobnom izgledu. Naime, u glavnom gradu BiH, Sarajevu, podvrgnuo se novoj fazi transplantacije kose. Riječ je o zahvatu koji je planiran već neko vrijeme, a sada se bjegunac od pravosuđa koji godinama boravi u Međugorju odlučio to i napraviti što je privuklo pažnju na internetskom bespuću.

Prema dostupnim informacijama, procedura je protekla bez problema. Sve je završeno uspješno, a očekuje se da će rezultati biti vidljivi u sljedećem razdoblju. Podsjetimo, Mamić je nedavno viđen i na Jahorini, gdje se zabavljao na nastupu folk zvijezde Svetlane Cece Ražnatović.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju prisutnih, snimke s koncerta ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama. Nije krio da uživa u noćnom životu. A sada će u izlaske s novom kosom, a usput je izašao i video na Facebooku kako je taj proces izgledao u jednoj klinici.