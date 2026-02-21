Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U SARAJEVU

VIDEO Izašla snimka novog imidža Zdravka Mamića: Nakon zahvata izgleda neprepoznatljivo

Mostar: Zdravko Mamić stigao na najavljenu konferenciju za medije
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.02.2026.
u 11:49

Prema dostupnim informacijama, procedura je protekla bez problema. Sve je završeno uspješno, a očekuje se da će rezultati biti vidljivi u sljedećem razdoblju

Posljednjih dana Zdravko Mamić je odlučio napraviti određene promjene kada je riječ o osobnom izgledu. Naime, u glavnom gradu BiH, Sarajevu, podvrgnuo se novoj fazi transplantacije kose. Riječ je o zahvatu koji je planiran već neko vrijeme, a sada se bjegunac od pravosuđa koji godinama boravi u Međugorju odlučio to i napraviti što je privuklo pažnju na internetskom bespuću.

Prema dostupnim informacijama, procedura je protekla bez problema. Sve je završeno uspješno, a očekuje se da će rezultati biti vidljivi u sljedećem razdoblju. Podsjetimo, Mamić je nedavno viđen i na Jahorini, gdje se zabavljao na nastupu folk zvijezde Svetlane Cece Ražnatović.

Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliku pažnju prisutnih, snimke s koncerta ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama. Nije krio da uživa u noćnom životu. A sada će u izlaske s novom kosom, a usput je izašao i video na Facebooku kako je taj proces izgledao u jednoj klinici. 

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
nogomet Dinamo Sarajevo Zdravko Mamić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Forumas
Forumas
12:26 21.02.2026.

Neka njega ubosni.

Avatar IvanR
IvanR
12:11 21.02.2026.

Veliki domoljub.

DI
dino87
12:07 21.02.2026.

A baš je dobro izgledo, ko Papa, samo pofarbat u bijelo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!