Modrićev suigrač sa slomljenom čeljusti iznesen s utakmice: Sad je objavio kako mu izgleda lice

Serie A - AC Milan v Parma
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.02.2026.
u 19:27

Početkom utakmice Loftus-Cheek se sudario s vratarom Parme ​Edoardom Corvijem te je morao biti iznesen s terena

Engleski reprezentativni napadač Ruben Loftus-Cheek (30) zadobio je tešku ozljedu vilice tijekom susreta 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Milana i Parme te ga očekuje operacija i duže izbivanje s travnjaka, navode talijanski mediji. Početkom utakmice Loftus-Cheek se sudario s vratarom Parme ​Edoardom Corvijem te je morao biti iznesen s terena.

"Uz slomljenu vilicu Englez ima i dvije posjekotine te dva slomljena zuba. Radi se o vrlo teškoj ozljedi te će biti podvrgnut operaciji kasnije u ponedjeljak. Očekuje se kako će oporavak trajati više mjeseci", objavio je Sky Sports Italia. Englez je objavio kako izgleda nakon ozljede, a fotografiju pogledajte OVDJE

Još nema službene reakcije Milana na težinu ozljede Loftus-Cheeka.Susret je završio pobjedom Parme 1-0 nakon koje drugi Milan za vodećim Interom zaostaje čak 10 bodova. 

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
SY
syckburr10
19:38 23.02.2026.

