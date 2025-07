Puno će plavi morati raditi, sve ovo je 'tanko'. Malo je previše grešaka bilo, a alibija ne smije biti!

Dinamo je završio svoje pripreme u Sloveniji odigravši i petu utakmicu, ovaj put suparnik je bilo slovensko Primorje, momčad iz Ajdovščine koja je prošle sezone ušla u prvu ligu i u njoj zauzela šesto mjesto. Na kraju je završilo 1:1 u utakmici kooja nije puno toga ponudila.

Plave je na toj posljednjoj utakmici došao pogledati i predsjednik Velimir Zajec uz još nekoliko ljudi iz kluba. No, nisu se nagledali baš dobrog nogometa, bilo je to prilično 'tanko' i samo na trenutke zanimljivo.

Zajec: Dobro su trčali

- Ma dobro je, nije lako uigrati se s toliko novih igrača, ali pripreme su i sviđa mi se što se dobro trčalo - kratko nam je rekao Zajec.

Plavi su u susret krenuli sa sastavom: Filipović – Valinčić, Galešić, Dominguez, Perez Vinlőf – Mišić, Ljubičić, Mudražija – Stjković, Kulenović, Vidović, a još su igrali Čavlina, Pierre-Gabriel, Goda, Lisica, Villar, Hoxha, Jakirović, Topić, Soldo, Bulat, Živković. Izvan zapisnika su ostali Nevistić, Zagorac, Theophile, Varela, Špikić, Horvat, Ćutuk i Pavić.

Dečki koji su igrali u drugom dijelu bili su življi, ali su isto tako i primili pogodak.

Bio je to debi za Morisa Valinčića, jer on se momčadi kasnije pridružio zbog upale kosti u stopalu, pa se nije željelo riskirati, no od ponedjeljka je u Sloveniji i sad je dobio priliku. i digrao je dobro.

Plavi su krenuli s dvije prilike, prvo je nakon ubačaja Valinčića pucao Mudražija pored vratnice, ali inako je bi u zaleđu, a onda je glavom tukao Kulenović, također pored same vratnice. Kulenović je igrao veći dio utakmice sa zamotanom rukom, ali to nije smetalo njegovoj borbenosti. Potom se pola sata nije ništa događalo, a onda je Primorje imalo veliku priliku. Lopta je pobjegla Dominguezu ispod noge i Isaq Rafiu je išao sam prema vratima plavih, no sjajno je reagirao vratar Filipović. Samo minutu kasnije još dvaput su u jednom kontranapadu slovenski igrači imali veliku priliku, ponovno je spasio Filipović, a ponovljeni pokušaj blokirao je Perez Vinlőf.

U tom je periodu Dinamo bio bez ozbiljne prilike.

Koja se dogodila konačno dogodila u 36. minuti. Mišić je presjekao loptu, prema naprijed je krenuo Stojković, njegov udarac odbio je vratar Primorja, ali na pravom je mjestu bio Vidović i iz blizine zabio, to mu je treći pogodak na ovim pripremama.

Do poluvremena je Dinamo složio lijepu akciju, ali je završila zaleđem, a zaprijetilo je i Primorje, udarac glavom nije bio problem za Filipovića.

Primorje je u nastavku izjednačilo, loša je bila reakcija nakon ispucane Jakirovićeve lopte, pa je Kadrić poentirao u 64. minuti, a Dinamo je nastavio primati pogotke u svakoj pripremnoj utakmici.

Uzvratio je Dinamo nakon prekida, u gužvi se okrenuo Soldo, ali je pucao preko vratiju, dok je par minuta kasnije Villar proigrao Hoxhu, no njegov snažan i precizni odarac otišao je pored vratnice i završilo je s 1:1.

Alibiji ne 'piju vodu'

Loše je što su plavi ponovno primili pogodak, a i prema naprijed ovaj put nisu odigrali dobro, premalo je bilo dobih pasova, prolazaka, ulazaka u sredinu, promjena mjesta, a ni individualno nitko nije napravio višak osim Villara koji je puno pokušavao, ali i često se zabijao u gužvi, no bar je izborio nekoliko prekršaja blizu suparničkog šesnaesterca.

Tako su završile ove slovenske pripreme u kojima smo vidjeli dobrih i loših stvari i trener Kovačević imat će još dosta posla u zagrebačkom dijelu priprema. Nije lako posložiti momčad i stvoriti igru s toliko promjena u rosteru i zasad je ovaj novi Dinamo potpuna nepoznanica. Malo je previše grešaka bilo, a alibija ne smije biti. U pet utakmica ih je bilo, te je tek prva uitakmica, pa smo u drugoj promijenili prvu momčad, pa su noge teške, a sad će možda netko reći da su najteže te posljednje utakmice na pripremama, da su igrači glavama već kod kuće.

No, dobro, sad slijedi Zagreb pa valjda alibiji neće biti na snazi.