Kovačević poslije mršavog remija: Malo sam žalostan, a najmanje zadovoljan s obrambenim dijelom

Dinamo je završio svoje pripreme odigravši i petu utakmicu, ovaj put suparnik je bilo slovensko Primorje, momčad iz Ajdovščine koja je prošle sezone ušla u prvu ligu i u njoj zauzela šesto mjesto. Na kraju je završilo 1:1. Plave je na toj posljednjoj utakmici došao pogledati i predsjednik Velimir Zajec uz još nekoliko ljudi iz kluba. No, nisu se nagledali baš dobrog nogometa, bilo je to prilično 'tanko' i samo na trenutke zanimljivo.

- Utakmica je poslužila svrsi. Bio je dogovor da danas ne primimo gol. Prvo poluvrijeme sam bio zadovoljan iako nam je suparnik par puta zaprijetio. Drugo poluvrijeme smo opet taj gol primili. S te strane sam malo nezadovoljan, ali danas je 14. dan i idemo doma, dosta dobra utakmica je to bila - rekao je Kovačević poslije remija.

- Ne mogu biti sa svim utakmicama zadovoljan. Popravit ćemo to, radimo na tome jer primamo previše golova. Svaki dan ćemo biti sve bolji, imamo još tri tjedna do početka prvenstva. Nemamo težih ozljeda, u utorak imamo sljedeći trening i svi bi trebali biti na raspolaganju. Na pitanje s čim je najzadovoljniji, rekao je: "Mislim da se vidi da smo mlađa i življa ekipa, pokušavamo gore pritisak raditi. Nije to samo tako i lako da se posloži za tjedan-dva. Najmanje sam zadovoljan fazom obrane, to moramo popraviti brzo. Naprijed imamo kvalitetu da svakome damo gol - izjavio je trener Dinama.