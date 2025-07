Trener Dinama za VL otvoreno o pojačanjima, nedostacima momčadi i igračima: 'To se više nikad ne smije dogoditi'

Prošla su ta dva tjedna priprema u Sloveniji. Nakon jednog tjedna u Zagrebu, u susjednoj zemlji plavi su imali središnji dio priprema i odigrali pet utakmica, a još ih dvije čekaju u Zagrebu prije početka prvenstva i odlaska na Opus arenu, na sraz s Osijekom u prvom kolu prvenstva.

Za to još ima vremena, a sad smo s trenerom plavih Marijem Kovačevićem odlučili podvući crtu pod ono što je dosad napravljeno. A čini nam se da se napravilo dosta toga, nazire se kako bi u ovom trenutku momčad izgledala, kakvu igru želi Kovačević. Dosta se intenzivno radilo, tako je obično na pripremama kad se dosta radi i na kondiciji, na snazi, ali to ne znači da puno lopte nije bilo u treninzima. A nisu se baš previše 'ubili' jer cijele su pripreme duge pa se moglo ubaciti i malo slobodnog vremena, dobiti koje slobodno poslijepodne.

Treba još popravljati

No kako je to sve vidio trener Mario Kovačević, je li zadovoljan, je li u dosadašnjem dijelu priprema napravio sve što je želio?

– Neću reći da smo sve napravili, ali prvo moram reći da smo imali jako dobre uvjete, od hotela, hrane i onoga što nam je najvažnije – jako dobrog travnjaka. Odradili smo puno toga što smo trebali. Nakon tri tjedna rada mogu biti zadovoljan s onime na čemu smo najviše radili, prije svega na snazi i izdržljivosti, ali ujedno smo se i uigrali, radili na tehnici i taktici. Odradili smo 19 treninga i odigrali pet utakmica koje su nam puno pokazale, mogli smo vidjeti što još treba popravljati – kazao nam je Mario Kovačević.

Što treba popraviti?

– Tu posebno mislim na fazu obrane, prelagano primamo pogotke. Dinamo je imao taj problem i prošle godine, a sad ćemo tome posvetiti još više vremena. Ipak veseli me što smo svim tim utakmicama dominirali, željeli smo igrati onako kako vježbamo na treninzima, s istim intenzitetom. Igrači su to dobro prihvatili, a sve to još ćemo pojačavati kad noge budu 'lakše'. U defenzivi ima još dosta rupa i kad napravimo visoki pritisak, ali neke smo od tih golova primili kad smo bili u niskom bloku. Primili smo ih previše, ali smo i postigli puno pogodaka i stvorili puno prilika iz lijepih akcija koje radimo i na treninzima. No nismo se mi ni približno još uigrali do kraja. Veseli me što vidim da ovdje ima pravih igrača koji će moći probiti svaku obranu.

Dinamo je promijenio većinu momčadi, stiglo je puno novih igrača, koliko ste zadovoljni s njima, jesu li to pojačanja?

– Mislim da će biti pojačanja. Međutim moram pohvaliti sve igrače i to kako rade, u ova dva tjedna u Sloveniji nije bilo nijednog ekscesa, daju maksimum na treninzima, a posebno veseli što nismo imali težih ozljeda. A novi igrači pokazuju ono što smo o njima i mislili. Neki su došli malo kasnije, ali treba vremena, neki su dolazili kad smo već bili u Sloveniji. Što se tiče onih koji su ovdje od prvog dana priprema, vidi se da će biti pojačanja, siguran sam da su to sve igrači za Dinamo.

Čini se da ste odlično riješili poziciju lijevog beka, dugogodišnju boljku plavih, Perez Vinlőf i Goda izgledali su jako dobro?

– Istina je da je Dinamo godina imao problema s tom lijevom stranom, Perez Vinlőf je mlad, tu je Goda, a imat ćemo puno utakmica i bit će prilika za njih. Na desnoj strani došao nam je Valinčić, on se priključio poslije i bit će konkurencija Pierre-Gabrielu. Bez dobre, zdrave konkurencije teško je bilo što napraviti. Ma, bit će to sve dobro, još moramo te neke važne stvari pogoditi kako bi Dinamo bio onakav kakav svi želimo.

Najveća je konkurencija u srednjem redu, tu stvarno imate široku mogućnost izbora.

– Ima puno veznih igrača, ali kako sam rekao, bit će puno utakmica, brzo će prvenstvo, pa Europska liga, od rujna do kraja godine igrat ćemo sva tri dana tako da će biti prilike za sve. Naš glavni centralni igrač je Mišić, važno je da je zdrav, radi maksimalno od prvog dana, sve je treninge odradio. Poštedjeli smo ga samo protiv Újpesta iako je i tu utakmicu želio igrati. Ima oko njega stvarno dobrih igrača, Ljubičić, Villar će dolaziti 'k sebi', Mudražija, Stojković, Soldo. Drago mi je što imam kvalitetne igrače u sredini, vezna linija je najvažnija, srce momčadi. Imamo različite profile igrača na tim pozicijama, vjerujem da ćemo ih sve iskoristiti, uključujući i Vidovića.

Čeka se 'kapitalac'

Hoćete li stalno igrati u sustavu 4-3-3 ili ćete ponešto i mijenjati?

– Taj sustav i 4-2-3-1 su slični, opet su tu tri vezna igrača. S krilima ćemo igrati sigurno, uvijek jedno brže krilo može ulaziti u sredinu, kombinirat ćemo. Imam slatke brige.

Zasad oko napadača nema nikakvih briga, imate samo jednog, Sandra Kulenovića i dva klinca?

– Ta dva dečka dobro igraju, ali moraju oni još raditi.

Kada dolazi 'kapitalac'?

– Vjerujem da će to biti uskoro. Prije svega moram pohvaliti Kulenovića, radi jako dobro za momčad i veseli me što je tu, ali svjesni smo da uz njega treba još jedan napadač. Jedan ili dva? Vidjet ćemo, nikad nema previše dobrih igrača. A znate da nam treba i još jedan stoper, Sergi Domínguez tek je došao i kad se dobro pripremi, imat ću i tu slatkih briga.

Sad imate dosta igrača u kadru, hoće li svi ostati ili će neki na posudbu, neki u mlađe kategorije?

– Ima 27 igrača i pet golmana, a dva će vratara na posudbu. Želim pohvaliti naše najmlađe igrače, Horvata, Varelu i Jakirovića, koji su 2008. godište. Jako dobro rade, kad dobiju priliku u utakmicama dobro reagiraju i njih ćemo sigurno koristiti tijekom sezone. Vidjet ćemo hoće li i koliko igrati za mlađe, ali mislim da će ostati s nama. Bit će igrača i koji će ići na posudbe tako da imamo optimalan broj od 24, 25 igrača.

Jesu li vas zaintrigirali povratnici s posudbe Bulat i Špikić?

– Nema me što intrigirati, pa to su igrači koji su godinama igrali u Dinamu i imaju veliki broj utakmica iza sebe. Znam njihovu kvalitetu, ali doveli smo neke druge igrače. Oni rade fenomenalno, naši su igrači i nikad ne znate kad će tko dobiti priliku. Vidjet ćemo hoće li ostati ili će možda nekamo otići – govori nam Kovačević.

Na utakmici s Újpestom Čavlina je u drugom poluvremenu bio kapetan, znači li to da on i Nevistić ostaju prve opcije?

– Takvi su bili razgovori s trenerom golmana i bit će tako. Nevistić je prvi, Čavlina je mlad, ali je rekao da će ostati ovdje i boriti se, ali i Filipović je odličan. Vidjeli ste na treninzima kakav je Zagorac, nevjerojatan dečko. Moramo još vidjeti, mali Rajić ide na posudbu u Kustošiju, a vidjet ćemo hoće li s nama ostati trojica ili sva četvorica. Zagorac je dobri duh, dobro je da je tu, kao i Mišić, Nevistić, pa i Theophile odlično radi.

Na kojoj poziciji primarno vidite Stojkovića?

– On je stvarno kvalitetan igrač i možemo ga koristiti na više pozicija, ali uglavnom je na 'osmici' i 'desetki, tu ga najviše vidim. No može on biti i krilo koje ulazi u sredini. Vjerojatno je najbolji na 'desetki', dobar je i na 'osmici', ali još treba učiti. Ipak moram ga pohvaliti, odlično radi.

Spomenuli smo napadače, što ako dođu, a o tome se priča, i Beljo i Mierez; kako biste onda igrali?

– Pa s tri napadača, jer tu je i Kulenović. Ja volim ofenzivan nogomet, ali vidjet ćemo, katkad ćemo morati koristiti i dva napadača, može to biti onda i 4-4-2, dva napadača mogu igrati paralelno, ali i jedan iza drugoga. Međutim glupo mi je sad govoriti o igračima koji još nisu došli.

Kad će prema vašim očekivanjima momčad biti u pravoj formi?

– Bilo bi malo blesavo da smo sad u dobroj formi. Igračima koji su u pripremama od prvog dana sada je lakše nego ovima koji su se poslije priključili, a moramo ih sve kondicijski izjednačiti. Svi kondicijski treneri rade stvarno odličan posao i svaki dan je to sve bolje. A formu brusimo za to prvo kolo, imamo Osijek u gostima, dolazi Vukovar pa idemo u Rijeku, nije nigdje lako, ali spremit ćemo se do tada. Nakon posljednje utakmice malo ćemo se odmoriti, a sljedeći trening bit će u utorak poslijepodne. I onda ćemo imati tri tjedna za rad na 'finesama'. Kad sezona krene, igrat ćemo samo subotama, tako da ćemo i tijekom tjedna moći dobro raditi.

Kako gledate na konkurentske klubove?

– Vjerujte mi, ne pratim puno, imam ovdje toliko posla da sam samo letimično pogledao. Svi rade, žele se pojačati i uigrati, ali najviše gledam sebe. Mi moramo biti pravi ako želimo vratiti Dinamo tamo gdje ga žele i navijači i mi.

Dobili ste puno vremena za pripreme, zacijelo vam odgovara što u Europi startate tek 24. rujna?

– To je za nas jako dobro, ovdje je ostalo desetak igrača od prošle sezone, a došlo je 12, 13 novih. Velika je to promjena, ali kad su igrači kvalitetni, ljudi se brzo zbliže i ne bi trebalo biti problema. Dva tjedna u Sloveniji jako su nam dobro došla, prošle nedjelje smo napravili roštilj da se dečki još malo zbliže, vidim da se druže i u hotelu i inzistiram na tome.

Vidim veličinu Dinama

Kako ste se vi snašli i osjećali kad ste došli u Dinamo?

– Znam ja što je Dinamo, možda nisam ni bio potpuno svjestan, ali radim svoj posao najbolje što znam, kao što sam radio i drugdje. Dajem cijelog sebe zajedno sa stručnim stožerom. No svakog dana vidim veličinu Dinama i sretan sam što sam ovdje. Dat ću sve od sebe da ostanem što dulje, a to može omogućiti samo rezultat. Ljudi koji rade u sportskom sektoru puno rade, puno je promjena, trebat će možda malo vremena.

Je li vam neobično to što ovdje ima puno ljudi koji su oko momčadi i o svemu se brinu, u Varaždinu i Slavenu Belupu bilo je 'malo' drukčije?

– To mi je bilo drukčije, tamo smo radili s malo ljudi, a ovdje nas je puno. No sve te ljude moram pohvaliti. Puno je posla, fizioterapeuti, ekonomi, team-menadžer, glasnogovornik Bošnir, ma svi neprestano rade. I inzistiram na tome da svatko radi svoj posao, a svi rade za Dinamo. Zna se tko što i kako radi i stvarno nam je dobro, a tako treba biti i dalje.

Kakva je komunikacija među vama, imate dosta stranaca – Španjolce, Francuze, Portugalca, Šveđanina...?

– Osim nabrojenih svi govorimo hrvatski, a ni s njima nemamo problema u komunikaciji. Taj nogometni rječnik uglavnom je svima poznat. Varela ima malo poteškoća, ne ide mu dobro ni hrvatski ni engleski, ali počeo je malo 'hvatati' hrvatski. Stalno govorim igračima, i to ne zato što ni ja nisam baš vješt s jezicima, da osnovnim pojmovima svi moramo baratati na hrvatskom.

Dominguez je brzo naučio imena i nadimke igrača, a čuli smo da na utakmicama čisto kaže – leđa. Kakav je s obzirom na to da je došao iz Barcelone?

– Što su ja govoriti o mladom igraču koji je prošle godine igrao u Barceloni, samo neka bude zdrav i dalje se razvija. Treba i njemu malo vremena, ali od njega puno očekujemo i siguran sam da će biti itekako dobar za Dinamo, i to kao dugotrajno rješenje. Svi igrači koje smo doveli došli su na dulji period. Znate, kupe se igrači za 100 milijuna eura pa nekima treba pola godine ili cijela godina da se prilagode, ali ovi dečki brzo usvajaju sve što treba, mladi su.

I očito mogu raditi ono što se traži od njih, igrati visoki pritisak, i to jako dugo.

– Baš mi je Ademi nakon utakmice s Újpestom rekao: "Ganjaš ih 60 minuta da igraju pritisak." Pa to su pripremne utakmice i sad se puno radi i na kondiciji, a kad budu počele prvenstvene utakmice, morat ćemo znati kad izaći u takav pritisak, a kada ne. Moramo se samo bolje braniti kad suparnik uspije izaći, to moramo popraviti. Prošle je sezone obrana bila velika Dinamova boljka, primio je 41 pogodak, a to se više nikad ne smije dogoditi – zaključio je trener plavih Mario Kovačević na kraju priprema u Sloveniji.