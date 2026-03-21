PLAVA FEŠTA

VIDEO Pogledajte spektakularno slavlje koje su suigrači priredili junaku Dinama

Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
21.03.2026.
u 20:06

Njegova sjajna forma u posljednjih nekoliko tjedana impresionira ljubitelje hrvatskog nogometa, a izgleda kako su svojim suigračem oduševljeni i drugi Dinamovci

Dion Drena Beljo ispisao je povijest HNL-a u današnjoj utakmici protiv Lokomotive na Maksimiru. Dinamo je slavio s 5:0, a 24-godišnji napadač zabio je prvi, drugi i treći pogodak na utakmici. Tako je postao prvi igrač u povijesti HNL-a koji je zabio tri pogotka u dvije uzastopne utakmice budući da mu je isto uspjelo i u prošlom kolu protiv Slaven Belupa.

Njegova sjajna forma u posljednjih nekoliko tjedana impresionira ljubitelje hrvatskog nogometa, a izgleda kako su svojim suigračem oduševljeni i drugi Dinamovci. Klub je na svojim društvenim mrežama objavio snimku slavlja iz svlačionice na kojoj se može vidjeti druge igrače kako pjevaju pjesmu u čast 'plavoj devetci'.


Beljo s ova tri pogotka stigao do brojke od 20 golova u HNL-u ove sezone i prvi je strijelac prvenstva. Ima osam golova više od Hajdukovog Michelea Šege dok je na trećem mjestu ljestvice strijelaca napadač Istre 1961 Smail Prevljak.
Rijeka: Damir Mišković, predsjednik HNK Rijeka, obratio se medijima prije utakmice
SRETAN ROĐENDAN

Događaj prije 14 godina značajno je promijenio hrvatski nogomet, krenula je nova era

Na taj je dan 2012. godine Damir Mišković preuzeo je vođenje kluba i započeo proces koji je riječki nogomet izveo iz teških trenutaka prema razdoblju stabilnosti, rasta i sportskih uspjeha. U trenutku kada je Rijeka prolazila kroz izazovno razdoblje i kada se nad klubom nadvila prijetnja drugoligaške stvarnosti, ulazak fondacije Social Sporta i nova uprava donijeli su financijsku stabilizaciju i jasnu viziju razvoja.

