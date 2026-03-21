VIDEO Pogledajte spektakularno slavlje koje su suigrači priredili junaku Dinama

Dion Drena Beljo ispisao je povijest HNL-a u današnjoj utakmici protiv Lokomotive na Maksimiru. Dinamo je slavio s 5:0, a 24-godišnji napadač zabio je prvi, drugi i treći pogodak na utakmici. Tako je postao prvi igrač u povijesti HNL-a koji je zabio tri pogotka u dvije uzastopne utakmice budući da mu je isto uspjelo i u prošlom kolu protiv Slaven Belupa.

Njegova sjajna forma u posljednjih nekoliko tjedana impresionira ljubitelje hrvatskog nogometa, a izgleda kako su svojim suigračem oduševljeni i drugi Dinamovci. Klub je na svojim društvenim mrežama objavio snimku slavlja iz svlačionice na kojoj se može vidjeti druge igrače kako pjevaju pjesmu u čast 'plavoj devetci'.

Beljo s ova tri pogotka stigao do brojke od 20 golova u HNL-u ove sezone i prvi je strijelac prvenstva. Ima osam golova više od Hajdukovog Michelea Šege dok je na trećem mjestu ljestvice strijelaca napadač Istre 1961 Smail Prevljak.