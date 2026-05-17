Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'ZLATNI MASTERS'

Fantastični Sinner u Rimu ispisao povijest i stigao Đokovića: Prekinuo je pola stoljeća čekanja

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.05.2026.
u 23:15

Bila je to peta Sinnerova pobjeda u isto toliko međusobnih dvoboja s Ruudom te 34. zaredom na Masters 1000 turnirima, kojom je produžio taj rekordni niz

Talijan Jannik Sinner prekinuo je pola stoljeća čekanja na talijanskog pobjednika rimskog Mastersa i pobjedom 6-4, 6-4 u nedjeljnom finalu protiv Norvežanina Capera Ruuda postao drugi tenisač u povijesti, uz Novaka Đokovića, koji je osvojio barem jedan naslov na svih aktualnih devet turnira iz Masters 1000 serije.  

Bila je to peta Sinnerova pobjeda u isto toliko međusobnih dvoboja s Ruudom te 34. zaredom na Masters 1000 turnirima, kojom je produžio taj rekordni niz.

Norvežanin je dobro ušao u meč i poveo 2-0, iskoristivši pomalo i nervozu domaćeg miljenika. No, Sinner se vrlo brzo pribrao, odmah u sljedećem gemu izbrisao zaostatak, a još jednim 'breakom' za 5-3 osigurao prednost koja mu je donijela prvi set. Niz je nastavio i u drugom setu u kojem je poveo 2-0. Ruud je dobio samo jednu priliku za povratak, ali ju je Sinner lakoćom riješio u osmom gemu. Kad je dobio priliku servirati za povijesno postignuće, učinio je to onako kako najbolje zna i ostavio Ruuda bez poena.

Neobranjivim forhendom na meč-loptu, pokrenuo je lavinu oduševljenja na središnjem stadionu u rimskom Foro Italicu, na kojem mu je zapljeskao i Adriano Panatta, posljednji talijanski pobjednik ovog turnira iz 1976.

Sa 24 godine je postao i najmlađi koji je osvojio svih devet Masters 1000 turnira, a poboljšao je još jedan svoj rekord, jer mu je ovo šesti uzastopni trijumf na ovoj razini turnira, na kojoj nije izgubio još od Šangaja prošle godine.

U veliko talijansko slavlje uklopili su se igrači parova Simone Bolelli i Andrea Vavassori koji su u finalu svladali Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa sa 7-6 (8), 6-7 (3), 10-3 i tako postali prvi talijanski tenisači u Open eri koji su osvojili rimski Masters. 

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka
Ključne riječi
Rim Masters tenis Jannik Sinner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!