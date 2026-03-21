KOMENTAR

Škola protiv Slavena nečemu je poslužila: Dinamo je naučio što je morao

Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/3
Autor
Robert Junaci
21.03.2026.
u 19:17

Plavi nisu imali niti jedno slabo mjesto, ali ako treba nekoga izdvojiti onda je Dion Drena Beljo koji je nastavio svoju golgetersku seriju

Dinamov trener Mario Kovačević i njegovi igrači najavili su da ćemo u susretu s Lokomotivom gledati Dinamo kakvog smo gledali u drugom poluvremenu utakmice sa Slavenom Belupom, a ne njihov izdanje u prvih 45 minuta. I najavljeno su i ostvarili, ovaj put nije bilo ulaska u utakmicu u stilu 'lako ćemo'. 

Zbog takvog pristupa imali su plavi vleikih problema sa Slavenom Belupom. No, onda su učitelji i ravnatelj na velikom odmoru podviknuli na svoje đake, morali su na poluvremenu intervenirati i trener Kovačević, pa i predsjednik Zvonimir Boban i očito je bukvica 'upalila'.

S tom lošim poluvremenom plavi su naučili da se niti jedan suparnik neće sam pobijediti, a svaka je škola dobra kad se u njoj nešto nauči.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

Očito su plavi tu lekciju naučili i u susret s Lokomotivom istrčali su kako se to od njih i očekuje. A kad je Dinamo takav onda i kvlaiteta dolazi do izražaja, te je tako već u prvom poluvremenu kvaliteta uz pravi pristup došla na naplatu. Takvom Dinamu jučerašnji domaćini u Maksimiru, Likomotiva, nisu mogli parirati i sve je bilo riješeno u prvih 45 minuta kada je Dinamo imao 3:0 vodstvo.

Plavi nisu imali niti jedno slabo mjesto, ali ako treba nekoga izdvojiti onda je Dion Drena Beljo koji je nastavio svoju golgetersku seriju, ali i razigrane sve ofenzivne igrače kojima u svakom slučaju treba dodati Josipa Mišića.

Možda je Mišiću dobro došla stanka, propuštanje utakmice s Koprivničanima zbog kartona, ali on ionako igra standarno na visokoj razini, a u ovom je susretu bio odličan. Nevjerojatno je da gotovo dvaka napucana lopta dolazi baš do njega. I nije to slučajno, jednostavno se zna pozicionirati, 'čita' igru, a sad je bio i prema naprijed pun energije i dijelio sjajne lopte.

U takvoj igri plavih tek je obrana imala lagani posao, plavi su sve zaustavljali prije negoli bi imala posla zadnja linija. 

I važno je što Dinamo ni nakon toga nije stao, nije dignuo 'nogu s gasa', nastavio je stvarati prilike, a i tresti mrežu lokosa, ovakva igra plavih za svaku je pohvalu.

Napomenimo da je ovo najveća pobjeda Dinama u HNL nad Lokomotivom u gostima, jer ipak je službeno Lokomotiva bila domaćin, dosad je 0:4 u gostima bio najveći rezultat.
