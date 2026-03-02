Vratila se nakon skoro godinu dana, osvojila dva olimpijska zlata pa šokirala odlukom o nastavku karijere

Talijanska skijašica Federica Brignone odlučila je ranije okončati ovu sezonu nakon što je na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama na domaćem terenu u Cortini d'Ampezzo osvojila zlata u veleslalomu i superveleslalomu.

Nakon što je prošle sezone po drugi put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa, 35-godišnja Brignone doživjela je tešku ozljedu križnih ligamenata koljena tijekom nastupa na talijanskom prvenstvu te joj je čak bio i upitan nastup na ZOI. Uspjela se oporaviti na vrijeme i čudesno osvojiti dva zlata.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Mislim kako sam u zadnjih nekoliko mjeseci puno tražila od svog tijela. Od prvog dana nakon ozljedemoj jedini cilj bio je nastup na Igrama u Cortini. Stoga ću uzeti malu pauzu i onda nastaviti s rehabilitacijom koja je dosada bila forsirana kako bih bila u mogućnosti nastupiti", objavila je Brignone.