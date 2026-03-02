Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKIJANJE

Vratila se nakon skoro godinu dana, osvojila dva olimpijska zlata pa šokirala odlukom o nastavku karijere

FILE PHOTO: Italy's alpine skier Federica Brignone shows her two gold medals after a press conference in Cortina d'Ampezzo
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.03.2026.
u 15:34

Nakon što je prošle sezone po drugi put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa, 35-godišnja Brignone doživjela je tešku ozljedu križnih ligamenata

Talijanska skijašica Federica Brignone odlučila je ranije okončati ovu sezonu nakon što je na nedavnim Zimskim olimpijskim igrama na domaćem terenu u Cortini d'Ampezzo osvojila zlata u veleslalomu i superveleslalomu.

Nakon što je prošle sezone po drugi put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa, 35-godišnja Brignone doživjela je tešku ozljedu križnih ligamenata koljena tijekom nastupa na talijanskom prvenstvu te joj je čak bio i upitan nastup na ZOI. Uspjela se oporaviti na vrijeme i čudesno osvojiti dva zlata.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

"Mislim kako sam u zadnjih nekoliko mjeseci puno tražila od svog tijela. Od prvog dana nakon ozljedemoj jedini cilj bio je nastup na Igrama u Cortini. Stoga ću uzeti malu pauzu i onda nastaviti s rehabilitacijom koja je dosada bila forsirana kako bih bila u mogućnosti nastupiti", objavila je Brignone.
Ključne riječi
ZOI 2026. kraj sezone Skijanje Federica Brignone

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!