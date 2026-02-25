Pomirenje na pomolu? Trump iznenada promijenio ton nakon kontroverznog govora

Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ustvrdio da američka ženska hokejaška reprezentacija, koju je prethodno omalovažavao, ipak dolazi u Bijelu kuću nakon što je odbila prvi poziv. Ovu je informaciju iznio dok je odavao počast muškoj reprezentaciji, osvajačima zlatne olimpijske medalje, koji su prisustvovali njegovom govoru o stanju nacije. "Pobijedili su fantastičnu kanadsku momčad u produžecima, kao što su svi vidjeli, a isto su učinile i američke hokejašice, koje će uskoro doći u Bijelu kuću", izjavio je Trump.

Kontroverza je izbila kada je Trump pozvao mušku ekipu da ga posjeti nakon njihove pobjede na Igrama u Milanu i Cortini. S podsmjehom je dodao kako će "morati" pozvati i žensku ekipu, ili bi ga mogli opozvati. Njegov podcjenjivački ton razljutio je mnoge promatrače, a ženska je reprezentacija, prema službenom priopćenju Američkog hokejaškog saveza koje je prenio HuffPost, odbila poziv navodeći kao razlog probleme s rasporedom.

Međutim, dok je službeni poziv bio na čekanju, reper Flavor Flav na društvenim je mrežama objavio kako su hokejašice prihvatile njegov poziv na zabavu u Las Vegasu kako bi im priredio "pravu proslavu". Ova nesvakidašnja ponuda stigla je kao svojevrsna alternativa posjetu Bijeloj kući, dodatno naglašavajući napetost koja je vladala između sportašica i predsjednika.

Za to vrijeme, muška reprezentacija posjetila je Trumpa u Bijeloj kući u utorak, a zatim su dobili gromoglasan pljesak na Capitol Hillu tijekom njegova govora. Mnogi igrači viđeni su kako plješću u trenutku kada je predsjednik spomenuo nadolazeći posjet njihovih kolegica, sugerirajući da je pomirenje možda na pomolu. Iz Američkog hokejaškog saveza i Bijele kuće još uvijek se čeka službena potvrda o datumu posjeta hokejašica.