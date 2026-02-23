VIDEO Dramatična ispovijest Vonn: Nepokretna sam, doktor mi je spasio nogu od amputacije!

Američka skijaška velikanka Lindsey Vonn otpuštena je iz bolnice nakon stravičnog loma noge na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, no pred njom je dug i težak put oporavka. Dva tjedna nakon nesreće, 41-godišnjakinja je na svom Instagram profilu podijelila potresne detalje o svom stanju, otkrivši da je prošla kroz čak pet operacija. Tijekom emotivne objave, Vonn je otkrila zastrašujuće posljedice svojih ozljeda i potvrdila da su je liječnici jedva spasili od gubitka noge.
- Imala sam složeni prijelom tibije, također sam slomila glavu fibule. Kompartment sindrom nastaje kada imate toliko traume na jednom području da ima previše krvi i ona se zaglavi. U osnovi zgnječi sve: mišiće, živce, tetive, sve umire. Doktor Tom Hackett spasio mi je nogu od amputacije. Spasio me je. Uradio je ono što se zove fasciotomija, prerezao je obje strane moje noge i pustio je da diše, i spasio me je - započela je Vonn.
- Uvijek govorim da se sve događa s razlogom, ali da nisam pokidala križni ligament, što bih ionako učinila nakon pada na Olimpijskim igrama, Tom ne bi bio tamo i ne bi mi mogao spasiti nogu. Vrlo sam zahvalna. Osjećam se vrlo sretno i zahvalno njemu, za ovu šestosatnu operaciju. Bila je to najekstremnija, najbolnija, najizazovnija ozljeda koju sam pretrpjela u cijelom životu - ispričala je Vonn i otkrila da joj je boravak u bolnici bio produžen zbog komplikacija s ozljedama.
- Bila sam u bolnici malo duže nego što sam se nadala jer sam imala vrlo nizak hemoglobin zbog gubitka krvi iz svih operacija. Stvarno sam se mučila, bol je bila pomalo izvan kontrole i morala sam primiti transfuziju krvi. To mi je puno pomoglo i preokrenula sam situaciju, a sada sam vani - dodala je legendarna Amerikanka.
U videu snimljenom u svom domu u Coloradu, Vonn se borila sa suzama dok je objašnjavala trenutnu situaciju: 'Trenutno sam u invalidskim kolicima, jako sam nepokretna i bit ću u invalidskim kolicima neko vrijeme jer sam slomila i desni gležanj. Nadam se da ću uskoro moći biti na štakama, ali vidjet ćemo.'
Bože, koje okretanje pile naopako! Pameti, skijala si nakon svježeg puknuća križnog ligamenta s ortozom i to spust?!?!? Ni ti ni onaj tko ti je to dozvolio nije normalan. Sad si invalid. A što se tiče kompartment sindroma ni to nisi shvatila. Nije riječ o bilo kakvom nagnječenju, nego otoku mišića u zatvorenom prostoru međumišićnih ovojnica i dolazi do nedostatnog protoka krvi. Patofiziologija je presložena da bi stala u jedan komentar i da bi ju shvatila. U svakom slučaju glupost te koštala ne sportske karijere nego i kompletnog zdravlja. Od sada naljepnica ♿.