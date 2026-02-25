Vrataru zlatne američke reprezentacije Trump dodijelio predsjedničku medalju slobode

Američki predsjednik Donald Trump dodijelit će najviše državno civilno priznanje, predsjedničku medalju slobode, vrataru američke reprezentacije u hokeju na ledu Connoru Hellebuycku, junaku 2-1 pobjede protiv Kanade u nedjeljnom finalu Zimskih olimpijskih igara u Milanu.

Pema američkim medijima, Trump je svoju odluku objavio tijekom govora o stanju nacije u američkom kongresu.

Predsjedničku medalju slobode tijekom povijesti je dobila 671 osoba za svoje iznimne dosege na svim poljima, a među njima su od sportaša bejzbolaši Babe Ruth i Joe DiMaggio, košarkaš Michael Jordan, gimnastičarka Simone Biles i nogometašica Megan Rapinoe, a Hellebuyck je postao prvi hokejaš s tom nagradom.

U finalu u Milanu Hellebuyck je ostvario čak 41 obranu, a usto mu je upisana i asistencija za pobjednički pogodak Jacka Hughesa u produžetku.

Trijumfom u Milanu američki hokejaši su osvojili prvi naslov olimpijskih pobjendika nakon 46 godina i slavnog "čuda na ledu" u Lake Placidu 1980.

Hokejaši su u utorak nazočili Trumpovu govoru u kongresu, a njihov ulazak u dvoranu popraćen je uzvicima "U-S-A, U-S-A, U-S-A", dok je Trump kazao:

"S nama je skupina prvaka, veliki, najbolji. Mislim kako je Connor zaslužio ovu nagradu. Odlučio sam kako ću taj prijedlog dati na glasanje i rekao sam si kako neću dodijeliti nagradu ako će se netko protiviti, ali svi su odmah digli ruku. Hvala vam za ovaj poseban uspjeh."

Na Trumpov govor u kongresu bile su pozvane i hokejašice koje su također u Milanu osvojile zlato 2-1 pobjedom protiv Kanade u produžetku, ali one su taj poziv odbile zbog "ranije dogovorenih obaveza".