Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIZNANJE

Vrataru zlatne američke reprezentacije Trump dodijelio predsjedničku medalju slobode

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Kenny Holston/The New York Times
VL
Autor
Hina
25.02.2026.
u 15:00

Predsjedničku medalju slobode tijekom povijesti je dobila 671 osoba za svoje iznimne dosege na svim poljima, a među njima su od sportaša bejzbolaši Babe Ruth i Joe DiMaggio, košarkaš Michael Jordan, gimnastičarka Simone Biles i nogometašica Megan Rapinoe, a Hellebuyck je postao prvi hokejaš s tom nagradom.

Američki predsjednik Donald Trump dodijelit će najviše državno civilno priznanje, predsjedničku medalju slobode, vrataru američke reprezentacije u hokeju na ledu Connoru Hellebuycku, junaku 2-1 pobjede protiv Kanade u nedjeljnom finalu Zimskih olimpijskih igara u Milanu.

Pema američkim medijima, Trump je svoju odluku objavio tijekom govora o stanju nacije u američkom kongresu.

Predsjedničku medalju slobode tijekom povijesti je dobila 671 osoba za svoje iznimne dosege na svim poljima, a među njima su od sportaša bejzbolaši Babe Ruth i Joe DiMaggio, košarkaš Michael Jordan, gimnastičarka Simone Biles i nogometašica Megan Rapinoe, a Hellebuyck je postao prvi hokejaš s tom nagradom.

U finalu u Milanu Hellebuyck je ostvario čak 41 obranu, a usto mu je upisana i asistencija za pobjednički pogodak Jacka Hughesa u produžetku.

Trijumfom u Milanu američki hokejaši su osvojili prvi naslov olimpijskih pobjendika nakon 46 godina i slavnog "čuda na ledu" u Lake Placidu 1980.

Hokejaši su u utorak nazočili Trumpovu govoru u kongresu, a njihov ulazak u dvoranu popraćen je uzvicima "U-S-A, U-S-A, U-S-A", dok je Trump kazao:

"S nama je skupina prvaka, veliki, najbolji. Mislim kako je Connor zaslužio ovu nagradu. Odlučio sam kako ću taj prijedlog dati na glasanje i rekao sam si kako neću dodijeliti nagradu ako će se netko protiviti, ali svi su odmah digli ruku. Hvala vam za ovaj poseban uspjeh."

Na Trumpov govor u kongresu bile su pozvane i hokejašice koje su također u Milanu osvojile zlato 2-1 pobjedom protiv Kanade u produžetku, ali one su taj poziv odbile zbog "ranije dogovorenih obaveza".

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!
Ključne riječi
ZOI ZOI 2026. Hokej

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!