Genijalka na skijama studira simboličke sustave i umjetnu inteligenciju

Zoe Atkin, 23-godišnja svjetska prvakinja u slobodnom skijanju, rođena je u SAD-u, ali se natječe za Veliku Britaniju. Sutra, posljednjeg dana Zimskih olimpijskih igara, nada se medalji – i to onoj najsjajnijoj.

Njezini roditelji, Mike Atkin iz Birminghama i Winnie Atkin iz Malezije, upoznali su se radeći za Svjetsku banku u Washingtonu, stvarajući multikulturalno okruženje u kojem su odrasle Zoe i njezina starija sestra Isabel, poznatija kao Izzy.

Ključnu ulogu u njezinu sportskom razvoju odigrala je upravo sestra Izzy, koja je ispisala povijest osvojivši prvu britansku olimpijsku medalju u skijanju – broncu u slopestyleu 2018. godine. Zoe je prvi put stala na skije s dvije godine, a sa sedam je, slijedeći sestrine korake, napustila klasične utrke i zaljubila se u slobodu i kreativnost freestyle skijanja.

Kada je Zoe imala deset godina, obitelj je donijela životnu odluku i preselila se u Park City u Utahu, meku zimskih sportova koja je nudila vrhunske uvjete za trening. Ta je žrtva bila temelj njihovih budućih uspjeha. Zoe je 2020. godine završila Winter Sports School, specijaliziranu ustanovu koja sportašima omogućuje usklađivanje rigoroznih treninga sa školskim obvezama. No njezine ambicije nisu se zaustavile na sportskim arenama. Dvije godine kasnije, 2022., upisala je prestižno Sveučilište Stanford, gdje studira simboličke sustave i umjetnu inteligenciju. Svake godine uzima slobodan zimski semestar kako bi se u potpunosti posvetila natjecateljskoj sezoni, dokazujući da je moguće istodobno biti elitna sportašica i studentica jednog od najzahtjevnijih programa na svijetu.

Profesionalnu karijeru započela je s 14 godina, a njezin uspon bio je strelovit. Već sa 16 godina, 2019., na natjecanju u Copper Mountainu osvojila je svoju prvu zlatnu medalju u Svjetskom kupu, najavivši dolazak nove sile u svijet halfpipea. Na Svjetskom prvenstvu u Aspenu 2021. osvojila je broncu, da bi dvije godine kasnije u Bakurianiju otišla korak dalje i uzela srebro. Kruna karijere stigla je 2025. u švicarskom Engadinu, gdje je dominantnom izvedbom postala svjetska prvakinja. Paralelno je gradila status legende na X Gamesu, najprestižnijem natjecanju u ekstremnim sportovima. Osvojila je dva zlata u superpipeu (2023. i 2026.) te srebro 2024. godine, postavši prva sportašica pod zastavom Velike Britanije koja je osvojila medalju u toj disciplini. Njezinu dominaciju potvrdila je i osvajanjem Kristalnog globusa u sezoni 2024./25., čime je i službeno postala najbolja halfpipe skijašica svijeta.

Iza blještavila medalja i savršenih trikova krije se tiha, ali intenzivna borba. Zoe je otvoreno progovorila o „intenzivnom strahu“ i anksioznosti koji je obuzimaju prije svakog natjecanja. Stajanje na rubu ledene konstrukcije, svjesna opasnosti svakog skoka, predstavlja ogroman mentalni pritisak. Kako bi se nosila s tim, surađuje sa sportskim psiholozima te koristi tehnike vizualizacije i svjesnosti kako bi umirila um i fokusirala se na izvedbu. Ta mentalna snaga, izgrađena izvan staze, postala je njezino najjače oružje.

Kada skine skije i kacigu, Zoe Atkin vodi život ispunjen raznolikim interesima koji joj pomažu pronaći ravnotežu. Sebe opisuje kao „foodieja“ – zaljubljenicu u hranu koja vodi blog o svojim omiljenim jelima i iskustvima s putovanja, dijeleći svoju strast s pratiteljima. Na Stanfordu je pronašla i društveni život izvan sporta i predavaonica kao članica sestrinstva Pi Beta Phi. No disciplina profesionalne sportašice nikada ne nestaje. Njezina rutina oporavka stroga je i uključuje kompresijske čizme, rolanje na pjenastom valjku te osiguravanje najmanje osam sati sna tijekom napornih treninga.