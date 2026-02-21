Naši Portali
KAKAV PODVIG

Čudesni Norvežanin osvojio šesto zlato i odradio najbolji nastup u povijesti ZOI-a

Cross-Country Skiing - Men's 50km Mass Start Classic
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.02.2026.
u 16:00

S 29 godina, Klaebo je osvojio svoj ukupno jedanaesti naslov u tri nastupa na Zimskim olimpijskim igrama (2018., 2022. i 2026.), pobijedivši u ovoj posljednjoj disciplini skijaškog trčanja ispred svojih sunarodnjaka Martina Nyengeta, koji je osvojio srebro s zaostatkom od 17.5 sekundi, i Emila Iversena, koji je osvojio broncu (+46.2 sek)

Norvežanin Johannes Klaebo osvojio je u subotu zlatnu medalju u klasičnoj utrci na 50 kilometara na Olimpijskim igrama u Teseru, ostvarivši povijesni podvig pobjedom u svih šest disciplina skijaškog trčanja na Igrama, što nikome dosad nije uspjelo.

S 29 godina, Klaebo je osvojio svoj ukupno jedanaesti naslov u tri nastupa na Zimskim olimpijskim igrama (2018., 2022. i 2026.), pobijedivši u ovoj posljednjoj disciplini skijaškog trčanja ispred svojih sunarodnjaka Martina Nyengeta, koji je osvojio srebro s zaostatkom od 17.5 sekundi, i Emila Iversena, koji je osvojio broncu (+46.2 sek).

Klaebo je slomio Nyengeta tek u zadnjem usponu 500 metara do cilja, a prilikom prolaska ciljem je, posve neubičajeno za njega, iscrpljen pao na snijeg. 

Hrvatski predstavnik Marko Skender ispao je iz utrke oko 30 kilometra, kada su ga vodeći pretekli za jedan krug. U tom trenutku je Skender bio 55. 

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Johannes Klaebo ZOI 2026. ZOI

