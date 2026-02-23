Naši Portali
Johannes Høsflot Klaebo

Toliko je dominantan da rivali misle da je izvanzemaljac, a on živi poput redovnika

Dražen Brajdić
23.02.2026.
Posljednji put je bio kod kuće početkom siječnja, samo dva dana, a prije toga početkom prosinca. Svake godine provede 250 dana izvan kuće, a potrebu za karantenom poštuje i zaručnica koju u strahu od infekcije nije zagrlio ni poljubio još od početka prosinca

Nakon što je godinu prije osvojio šest svjetskih zlata, pobijedivši u svim disciplinama u kojima je nastupio, Johannes Høsflot Klaebo ponovio je to i na Zimskim olimpijskim igrama.

Budući da je on prvi čovjek kojem je to pošlo za rukom na Igrama snijega i leda, 29-godišnji Norvežanin potaknuo je bespomoćne rivale na pomisao da je možda riječ o izvanzemaljcu. Tko god se s njim počne utrkivati, zna da je zlato već dodijeljeno i da mu preostaje borba za srebro i broncu.

Ključne riječi
ZOI 2026. Johannes Høsflot Klaebo

