'Promjene u jednom dijelu momčadi su puno donijele Dinamu. Evo što im treba da riješe problem u HNL-u'

Pao je još jedan veliki europski skalp, Dinamo je slavio nad PAOK-om, pobijedio je s 2:0 i otvorio si vrata prolaska u četvrtfinale Konferencijske lige. Plavi su pokazali da su i dalje izuzetno konkurentni u Europi, padali su od Dinama brojni velikani, no činilo se da se to neće tako skoro ponoviti. Pogotovu nakon lošeg ispadanja iz Lige prvaka i Europske lige, pa slabih predstava u skupini Konferencijske lige za koju se mislio da je lako prolazna. U njoj je na kraju Dinamo bio drugi iza Viktorije Plzeň, a ispred Astane i Ballkanija.

No nakon što je Dinamo srušio Betis i prošao u osminu finala, a sad pobijedio i PAOK u prvoj utakmici na putu do četvrtfinala, jasno je da plavi i dalje imaju što reći u Europi, da znaju odigrati pametno, nadasve organizirano i odgovorno. Nadajmo se da će tako nastaviti i u Solunu.

Pamić: Dinamo je bio odličan

– Dinamo je bio odličan, definitivno jako dobro organiziran, što i nije nekakvo iznenađenje s obzirom na to što smo vidjeli u susretima s Betisom, sad je bio jednako moćan. Plavi su očito spremni za europske izazove, očito se dobro snalaze u takvim utakmicama, a sad su uz pametnu igru imali i jako dobru organizaciju, Petković je bio odličan. No treba biti oprezan, prvih 15-20 minuta nije bilo dobro, tu je PAOK pokazao da može biti dobar. Uzvrat u Solunu može biti "čupav" iako ne znam što PAOK može više ponuditi, ali kad se igra u Grčkoj, ne može biti lako. No Dinamo ima iskustva s takvim utakmicama, ima prednost 2:0, to je dobar rezultat i optimist sam s obzirom na to što je Dinamo odigrao u dvije utakmice s Betisom i ovoj s PAOK-om – govori nam nekadašnji napadač Dinama i aktualni trener Karlovca Igor Pamić.

No europska priča plavih je jedna strana, a druga su predstave u HNL-u, tu se plavi vrlo promjenjivi, čak je više lošijih od dobrih predstava.

– Lako je vidljivo, kad je Dinamo pravi, kad je organiziran, onda izgleda kako treba. U domaćoj ligi Dinamo ima problema s kontinuiranim napadom, krilni igrači tu ne daju dovoljno, nisu u pravoj formi, sva četvorica, a ne mogu defenzivni blok probiti samo Baturina i Petković. I Petković u HNL-u treba biti više unutra u šesnaestercu. Danas većina igra u tom defenzivnom bloku, a onda i većina protiv takvog bloka igra jako teško, tu Dinamo treba pronaći rješenje u igri – kaže Pamić.

Ono što je za Dinamo važno jest što plavi sad defenzivno izgledaju jako dobro.

– Promjene u zadnjoj liniji Dinamu su puno donijele, Bernauer je ušao u momčad, prije toga nije puno igrao, a sad igra jako dobro, Théophile i on u paru djeluju vrlo čvrsto i sigurno, daju mirnoću momčadi. Ono što Dinamu treba igra je po strani. Uz to Dinamo ne smije kalkulirati u utakmicama naše lige, tako neće otvoriti zatvorene suparnike, plavi moraju odmah juriti. Ono što kod plavih ne bi smjelo izostati su agresija i pravi pristup. Mislim da je Dinamu dovoljno pravih početnih 30-35 minuta u HNL-u da bi svakoga slomio, osim možda Hajduka i Rijeke, a možda i njih. Ovu europsku organizaciju igre ne smiju napustiti, samo još treba podignuti agresivnost i puno će dobiti jer kvalitetu imaju – rekao nam je Igor Pamić.

Jakirović je govorio o presingu

Plavi tako već u nedjelju imaju priliku pokazati da mogu lakše rješavati i domaće utakmice, dolazi im Slaven Belupo koji će se sigurno postaviti u plitkoj formaciji. To što je rekao Pamić o potrebi da se suparnika u HNL probije agresijom u prvih pola sata, govorio je i Jakirović. Sam je ustvrdio da želi agresivniji Dinamo, da želi početnim presingom slomiti suparnike, ali ta mu se želja nije ispunila ili nije na njoj dovoljno radio.

Najagresivniji Dinamo vidjeli smo u kupu protiv Gorice kada je Jakirović na teren poslao osam novih igrača, plavi su tu od početka jurišali, zaigrali i s novim imenima i u drukčijoj formaciji. Ta predstava s dva napadača, Kulenovićem i Brodićem, pokazala se jako dobrom (Petković u nedjelju ne igra zbog kartona) i možda je recept za probijanje takvih momčadi. Jer, velika većina klubova kad igra protiv Dinama igra slično igri kao plavi protiv jačih europskih momčadi. Plavi su PAOK-u prepustili posjed, kao što to rade HNL klubovi protiv Dinama. I u nedjelju možete biti sigurni da Slaven Belupo neće doći otvorenog garda u Maksimir jer zna da bi to bilo gotovo ravno samoubojstvu.

Jakirović je pronašao formulu za svoju momčad kad je riječ o europskim utakmicama i na tome mu treba čestitati, u ove tri posljednje europske utakmice Dinamo je momčad koja ima glavu i rep, koja ima ideju igre i tu ideju provodi, to je svakako trenerova zasluga. No sad mora naći i recept za travnjake hrvatske lige. Jer, stvarno je krasno imati ovakve europske rezultate i nadamo se da će ih biti još, ali Dinamu je primarni cilj osvajanje naslova prvaka i tu trener Dinama mora napraviti pomake. Ti pomaci trebali bi mu već u nedjelju protiv Slavena Belupa.