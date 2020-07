Antolić: Poljska mi odgovara, igram najbolji nogomet u karijeri

Na jedinstven način proslavila je varšavska Legija naslov prvaka Poljske. Momčad se brodom vozila rijekom Vislom, a navijači su s obje strane slavili svoje sportske heroje. Kolorit je bio standardan kada su nogometna slavlja u pitanju, bengalke, šalovi, zastave, pjesma... Legia slavi 14. naslov prvaka Poljske, a ovaj ima i hrvatski štih. Domagoj Antolić (30), bivši Dinamov veznjak, jedan je od najvažnijih igrača Legije u sezoni za njim. Preciznije, kandidat je za najboljeg veznog nogometaša poljskog prvenstva.

– Nikada nisam imao priliku proslaviti titulu na takav način. Naravno, osnovni smisao takve proslave bio je da se smanji mogućnosti širenja koronavirusa. Predsjednikova ideja da to bude na Visli bila je odlična. Bilo je teško očekivati da će se navijači moći suzdržavati da smo imali bliski kontakt. Nismo smjeli riskirati da se svi opuste. Sve je bilo puno ljudi, a naš brod pratilo je još sedam-osam brodića, a uz rijeku je sve bilo krcato. Baš je bilo lijepo – javio nam se Antolić iz Varšave.

Čestitke iz Zagreba

Jasno da je zadovoljan sezonom u kojoj je Legija opet preuzela naslov prvaka. Ove sezone zabio je tri gola i upisao pet asistencija.

– Igrao sam jako puno utakmica, prezadovoljan sam. Ovo je bila jedna od mojih najboljih sezona.

Znaju to honorirati navijači, ali i većina poljskih medija koji su mu dali nadimak “profesor”.

– Vidio sam dosta takvih komentara na Instagramu, a i u svlačionici me sada tako oslovljavaju. Lijepo je čuti...

Očito mu odgovara filozofija igre u Legiji, ali i poljska liga u koju je stigao u siječnju 2018. godine.

– Moram priznati da u početku nije bilo lako priviknuti se. Igra se potpuno drukčije nego u Hrvatskoj. Ovdje se puno više trči i trebalo mi je vremena jer sam dugo igrao u usporenijem ritmu u HNL-u. Očito sam se dobro prilagodio. Varšava je odličan grad, obitelj se snašla. Uživam ovdje – naglašava Antolić.

A kako su u Legiji proživljeli situaciju izazvanu koronavirusom?

– Stanka je trajala dva i pol mjeseca. Toliko nisam nikada u karijeri apstinirao od nogometa. Uglavnom sam trčao po šumi. Bilo se teško motivirati se u tim trenucima.

A kakva je kod vas epidemiološka situacija?

– U Poljskoj je dnevno između 250 do 500 novooboljelih. Kažu da je to dobro, s obzirom na populaciju. Život teče normalno i ljudi se pridržavaju zakazanih mjera. Čujem da je u Hrvatskoj problem s nošenjem maski. Tu je od prvog dana vrijedilo pravilo o nošenju maski u zatvorenim prostorima.

Naravno da se i u poljskom nogometu osjetila financijska kriza.

– Ova situacija utjecala je na financijska stanja svih klubova, pa tako i na ono u Legiji. Bilo je rezanja plaća, a igrači su odmah izašli u susret. Nije bilo nikakvih posebnih problema oko dogovora. Jasno je da je klub dosta toga izgubio.

Vratimo se malo proslavi naslova. Tko je prvi čestitao iz Zagreba?

– Roditelji, naravno. Ali bilo je puno čestitki iz Zagreba, od prijatelja i bivših suigrača iz Dinama.

Prati li zbivanja u hrvatskom nogometu?

– Začudili biste se koliko pratim. Stalno tražim utakmice HNL-a kada god imam vremena. Nažalost, nisam gledao zadnji derbi Dinama i Hajduka jer sam morao ići po prijatelja na aerodrom.

Kako biste usporedili odnos između Hajduka i Dinama u ovom trenutku?

– U Hajduku godinama imaju velika očekivanja. Možda i prevelika jer su zadnjih 13-14 godina bili kvalitetom iza Dinama koji dominira jer ima i puno veću kvalitetu. Hajduku je to očito teško pratiti.

Ali Dinamo je u očitoj krizi. Situacija je neizvjesna i zbog novih financijskih okolnosti u kojima će se morati tražiti drukčija rješenja. – Dinamova kriza je očita. Jasno je da se sada moraju stabilizirati na novu situaciju nakon odlaska Nenada Bjelice. I prije se događalo da osiguraju naslov dosta prije završetka prvenstva. Možda je motivacija momčadi pala. Znam kako je to jer sam se i sam nalazio u takvoj situaciji. No, postoje utakmice koje moraš odraditi i sigurno da Dinamo mora puno bolje izgledati.

Dinamo će se oporaviti

Pred Dinamom je sigurno još jedno turbulentno razdoblje. Momčad je poljuljana, traži se trener koji mora prije svega vratiti autoritet u svlačionicu.

– Ne vjerujem da će Dinamo ući u pretjerano turbulentno razdoblje. Ako ne rasprodaju momčad, vjerujem da će se plasirati u Europu. A ako i dođe do prodaje nekih ključnih igrača, siguran sam da će Dinamo kupiti igrače na dovoljnoj razini da zadovolji ambicije. Ako ne i bolje od onih koje prodaju. A cijeli svijet će osjetiti financijske poteškoće. No, vjerujem da će se nogomet brzo oporaviti. Najveći klubovi već sada kupuju i dogovaraju poslove, iako prijelazni rok nije ni počeo. Ti veliki klubovi izazvat će domino-efekt i opet će se zavrtjeti puno novca. Dinamo u izlogu ima puno igrača i mislim da neće biti pretjeranih problema.

Može li razinu svoje igre u ovoj sezoni usporediti s najboljim igrama svojedobno u Dinamu?

– S godinama sam postao zreliji i igrački iskusniji. Trenutačno se najbolje osjećam. Mogao bih ovu razinu usporediti s najboljim igrama u Dinamu one sezone kada smo pobijedili Arsenal (2015., nap.a.) ili kada smo u obje utakmice bili bolji od Olympiacosa. Možda i s onom sezonom kada smo u skupini Europske lige igrali sa Celticom (2014., nap.a.).

U stalnom je kontaktu s bivšim suigračima iz Dinama.

– Često se čujem s Ademijem, Livakovićem, Kulenovićem, Stojanovićem... Povratak? Teško mi je o tome govoriti, prebrzo mi je sve prošlo. Iako, imam dojam kao da je prošlo šest mjeseci otkako sam otišao. Ali, sve je moguće.

Kakvi su planovi za nastavak karijere?

– Baš sam ušao u posljednjih šest mjeseci ugovora. Nisam još službeno razgovarao ni s kim u klubu. No, dali su mi do znanja da moramo sjesti i definirati odnose. Trener i sportski direktor kazali su da bi me htjeli i sljedeće sezone. Vjerujem da će razgovori ići u tom smjeru, no svašta se još može dogoditi. Svakako bih volio ostati u Legiji – ističe Antolić.