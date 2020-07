Slavni Nijemac častio na Jadranu iz boce toliko velike i skupe da će vam se zavrtjeti

Nachdem die Abstimmung bereits jetzt einem Erdrutschsieg gleicht bei ca 6900 zu 900 kommt hier mein persönlicher Instagram-Abgrund 😂🙈 großes Danke geht raus an Felix L und Thomas S I feel bad for everyone not knowing the background story but here we go...

A post shared by Mats Hummels (@aussenrist15) on Jul 19, 2020 at 9:20am PDT