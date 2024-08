Prođe li Dinamo play-off, mogli bi stići Modrić i Zvezda. Plavi će zaraditi pravo bogatstvo

Liga prvaka kakvu smo dosad poznavali završila je, od tekuće sezone najjače klupsko nogometno natjecanje u svijetu mijenja se u potpunosti. U sezoni 2024./2025. debitirat će potpuno novi format Lige prvaka. Borbe i debate oko te promjene formata trajale su od 2019. do 2022. godine, kad je konačno na zasjedanju krovne europske nogometne organizacije Uefe u Beču odlučeno da će se ići u drastičnu promjenu natjecanja. U tom periodu bilo je raznih žestokih oponenata i okršaja. Sjetimo se samo 2021. godine i pokušaja kreiranja Europske superlige, esencijalno zatvorene lige za najveće i najbogatije klubove svijeta, no taj pokušaj završio je neuspješno i na kraju se većina nadležnih složila za mijenjanje Lige prvaka.

Osam umjesto šest utakmica

Kako će, onda, Liga prvaka izgledati ubuduće? Prva i najvažnija informacija je da to više neće biti grupna faza, s osam grupa po četiri momčadi kako je dosad bio slučaj, već će odsad to biti ligaška faza, s jednom ljestvicom za sve momčadi koje se kvalificiraju u glavni turnir. Još jedna važna informacija je da će se odsad u Ligu prvaka plasirati 36 klubova, a ne 32 kao dosad.

Koliko će se utakmica igrati? Klubovi će biti nasumično izvučeni u parovima protiv dva suparnika iz svake od četiri jakosne skupine, a u svakoj od tih jakosnih skupina nalazi se po devet klubova. Primjerice, svaka momčad igrat će protiv dva kluba koja izvuku iz prve jakosne skupine (npr. Real Madrid i Bayern), dva iz druge (npr. Atlético Madrid i Juventus), dva iz treće (npr. PSV i Sporting Lisabon) te dva iz četvrte (npr. Dinamo Kijev i Celtic). Nasumičnim ždrijebom jednu od utakmica protiv jednog protivnika iz svake jakosne skupine igrat će na domaćem terenu, a protiv drugog protivnika iz te iste jakosne skupine na gostujućem terenu. U prijevodu, svaki od 36 klubova igrat će osam utakmica u ligaškoj fazi Lige prvaka, četiri kod kuće i četiri u gostima.

VEZANI ČLANCI:

Kako će se odlučivati tko prolazi dalje? Na jedinstvenoj ljestvici od 36 klubova oni koji su završili ligu od 1. do 8. mjesta direktno će ići u osminu finala, a klubovi koji su bili plasirani od 9. do 24. mjesta igrat će dodatnu rundu doigravanja u nokaut-sistemu na dvije utakmice te će oni koji prođu dalje igrati osminu finala protiv klubova koji su bili od 1. do 8. mjesta i direktno se plasirali među najboljih 16. Klubovi koji ligašku fazu završe na mjestima od 25. do 36. mjesta u potpunosti ispadaju, kako iz Lige prvaka, tako i iz svih europskih natjecanja. Od osmine finala nadalje format Lige prvaka ostat će isti kakav je bio i dosad; do finala će se sve faze nokaut-sistema igrati na dvije utakmice, a finale na jednu.

Iako Dinamo za ulazak u Ligu prvaka još treba proći Qarabag, možemo se već poigrati s potencijalnim suparnicima Dinama. Iz prve jakosne skupine, u kojoj su Real, Manchester City, Bayern, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, RB Leipzig i Barcelona, praktički nema momčadi s kojom bi Dinamo bio ravnopravan suparnik. Navijači bi možda najviše željeli Barcelonu i mogući novi povratak Danija Olma u Zagreb, a svakako bi bilo lijepo i ugostiti europskog prvaka Real predvođenog našim Lukom Modrićem. Naravno, u samo jednoj od dvije utakmice sa suparnikom iz prve jakosne skupine plavi bi bili domaćini. Ista je stvar i s drugom jakosnom skupinom, iz koje bi prijetili Bayer, Atlético, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Šahtar i Milan. Možda bi tu najbolji izbor za Dinamo bili Club Brugge i Šahtar. Iz treće jakosne skupine, u kojoj bi se prolaskom Qarabaga našao i Dinamo, prijetili bi klubovi poput Feyenoorda, Sportinga, PSV-a, Celtica, potencijalno i Crvene zvezde, Galatasaraya, Lillea... U četvrtoj jakosnoj skupini Monaco, Aston Villa, Girona, Bologna, Stuttgart, Sturm, Brest, pobjednik dvoboja Malmö/Sparta Prag... Tu bi već bilo suparnika s kojima bi Dinamo mogao igrati potpuno ravnopravno. No prvo treba skočiti, a onda reći hop jer Qarabag je opasan suparnik, Dinamu ovog i idućeg utorka neće biti nimalo lako.

Promjene i u EL-u i KL-u

Neće samo Liga prvaka mijenjati svoj format. Grupna faza pretvorit će se u ligašku fazu i u preostala dva klupska europska natjecanja, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi. Ligaška faza Europske lige izgledat će isto kao i u Ligi prvaka, dok će Konferencijska izgledati malo drukčije. Naime, u Konferencijskoj ligi 36 klubova neće biti podijeljeno na četiri, već na šest jakosnih skupina, pa će tako svaki klub igrati šest, a ne osam utakmica, s po jednim nasumično izvučenim protivnikom iz svake jakosne skupine. Stoga će ova prva faza Konferencijske lige završiti u prosincu, kako je slučaj bio i dosad, dok će prva faza Lige prvaka i Europske lige trajati dulje nego što je dosad bio slučaj – do siječnja, a ne do prosinca.

VEZANI ČLANCI:

Mnogi ove promjene formata europskih natjecanja gledaju na negativan način s porukom "ne mijenjaj ono što valja", međutim, iz Uefe mole za strpljenje te nam poručuju kako su sigurni da će ovaj format donijeti više uzbuđenja, iznenađenja i jakih utakmica. Neće biti samo više jakih utakmica, nego više utakmica generalno, budući da će broj utakmica u, recimo, Ligi prvaka porasti za 125 na 189, otprilike za 50 posto.