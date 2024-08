Evo tko sudi Dinamu u jednoj od ključnih utakmica sezone, na Maksimiru ga itekako dobro pamte

Određen je sudac prve utakmice play-offa Lige prvaka između Dinama i Qarabaga na Maksimiru. Radi se o Šveđaninu Glennu Nybergu.

Dinamu je dosad sudio dva puta, oba puta 2021. godine. Prvi put u Cipru u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv Omonije (1-0), a onda i na Maksimiru protiv Genka u skupini Europske lige (1-1).

Šveđanin je ove godine upamćen po nekim odlukama koje oštećenoj momčadi nisu nikako sjele. Zabilježene su dvije situacije iz utakmice Arsenala i Bayerna: prva gdje je Golman Arsenala David Raya izveo loptu i dodao ju kratko do Gabriela koji ju je uzeo u ruke i krenuo ponovno izvoditi gol aut, dakako u Bayernu su tražili 11-erac, ali ga nisu dobili.

"Znam da je to luda situacija, ali stavili su loptu na pod, on je dao znak, golman je dao loptu braniču koji ju je uzeo u ruke. Ono što nas najviše ljuti je objašnjenje na terenu. Rekao je našim igračima da je to dječja pogreška i da neće dati penal za to u četvrtfinalu. To je užasno, užasno objašnjenje. On sudi ruke. Dječja pogreška, odrasla pogreška, svejedno je. Ljuti smo jer je to velika greška na našu štetu", rekao je tadašnji trener Bayerna Thomas Tuchel.

Druga situacija bilo je saplitanje Manuela Neuera nad Gabrielom Jesusom u situaciji 1 na 1 također u kaznenom prostoru i dakako, traženje 11-erca za Arsenal. Ipak, ni od toga nije bilo ništa.

Bio je i glavni sudac možda i najskandaloznije utakmice u povijesti Olimpijskih igara između Argentine i Maroka u kojoj su Marokanci slavili 2-1. Nyberg je zbog mnogih situacija produžio utakmicu na 15 minuta, a kako se i produžetak razvukao zbog krađe vremena, Nyberg je i to nadoknadio. Tada je uslijedila 106. minuta. Medina izjednačava na 2-2, a bijesni marokanski navijači uletavaju u teren.

Meč je prekinut na dva sata, igrači poslali u svlačionice i čekalo se da se tribine isprazne. Nakon dva sata Nyberg je vratio igrače na teren i na VAR-u provjerio gol kojeg je potom zbog zaleđa poništio.

"Ne mogu objasniti što se dogodilo. Proveli smo oko sat i pol u svlačionici. Marokanski igrači nisu htjeli igrati, mi nismo htjeli nastaviti, a navijači su nas gađali stvarima. To je najveći cirkus koji sam u životu vidio, ne znam zašto su gledali predstavu sat i 20 minuta. Ako postoji ofsajd kod Medininog gola, idemo dalje, neka se utakmica nastavi zamahom koji imamo. Nema smisla žaliti se, ne volimo da se ovakve stvari događaju, ali moramo okrenuti stranicu, tražiti pozitivne stvari i tražit ćemo dvije pobjede koje su nam potrebne da se kvalificiramo dalje", rekao je nakon utakmice izbornik Argentine Javier Mascherano.