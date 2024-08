Plavi, oprez: 'Mislite da ćete lako s Azerima? Pa znate li što su napravili tom njemačkom stroju?'

Iz Azerbajdžana, zemlje iz koje dolazi sljedeći Dinamov europski suparnik Qarabag, javio se jedini hrvatski trener koji radi u tamošnjoj ligi, Krunoslav Rendulić (50) koji vodi momčad Sabaha. Prije negoli smo progovorili o Qarabagu, osvrnuli smo se na Sabahovo ispadanje iz Europe ovoga tjedna.

– U 2. pretkolu Konferencijske lige izbacili smo favorita, Maccabi Haifu, pa su sada svi ovdje očekivali i prolaz protiv irskoga St. Patrick'sa. Međutim, ponovilo se ono što se u nogometu događa stotinu puta: ako nisi maksimalan protiv svih te ako napraviš i najmanju pogrešku, onda to platiš. Mi smo u obje utakmice s Ircima imali po jednoga isključenoga igrača; najprije u 52., a onda već u 27. minuti. Budimo realni, koga ćeš ti u Europi pobijediti s desetoricom igrača? – počeo je svoju priču Vinkovčanin na klupi Sabaha, nekad trener Gorice, Šibenika, mostarskog Zrinjskog...

Doveli dvojicu vratara

Ipak, Rendulić je u prošloj sezoni bio heroj navijača svojega kluba jer je Sabah ipak izveo na europsku scenu.

– U posljednjih 11 kola osvojio sam najviše bodova u ligi, 24. Kada sam preuzeo momčad, bili smo šesti na ljestvici, ali smo u toj završnici prvenstva – u kojoj smo pobijedili i prvaka Qarabag i Neftči u gostima – dogurali do trećega mjesta.

VIDEO: Hajduk već priznao potpuni poraz? Kalinić: 'S Dinamom se nemamo što uspoređivati. Kvalitetniji su'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Okrenuli smo se Qarabagu. Nekada ste bili suigrač sa Sergejom Jakirovićem u Kamen Ingradu, je li vas kontaktirao zbog informacija o Qarabagu, pitali smo Rendulića.

– Nije još, što ne znači da neće. No ja taj Qarabag počnem intenzivnije pratiti i analizirati tek kada mi dolazi utakmica s njim. Njihove najveće kvalitete su sad već bogato iskustvo igranja u Europi, ne mijenjaju momčad, tek im je od važnih igrača otišao vratar Lunev u moskovski Dinamo pa su doveli našega Buntića i Poljaka Kochalskog – napominje Rendulić.

Usputna opaska: Fabijan Buntić je 27-godišnjak rođen u Stuttgartu, nikada nije branio u hrvatskom klubu, bio je naš reprezentativac U-18 i U-19, a u Qarabag je došao iz portugalske Vizele i sada je prvi vratar prvaka Azerbajdžana.

Vi ste pobijedili Qarabag, kako vam je to uspjelo?

– To je otprilike kao da Gorica ili Slaven Belupo pobijedi Dinamo. Oni (Qarabag) baš su dominantna momčad u domaćoj ligi, svoju snagu su demonstrirali u Europi, gdje su u do zadnje minute bili ravnopravni s Bayerom. Na svih pozicijama u momčadi su poduplani, imaju dobre strance, a svi najbolji azerbajdžanski igrači igraju kod njih. Ta momčad je izuzetno napadački moćna, s jako velikim talentom. U domaćoj ligi pravilo je da u prvih 11 moraju igrati četvorica Azera, dok u Europi oni maksimalno koriste svoje strance. Brazilac Juninho jako je dobra špica, a u tranziciji može razmontirati svaku momčad. Taj je "ubio" Leverkusen", zabio im je u obje utakmice! Qarabag je dobar u posjedu, ali zaista ima ubitačnu tranziciju; Juninho, pa Alžirac Benzia i Francuz Zoubia – ta dvojica pakleni su igrači. Jaki na lopti, nepredvidivi... Ma taj je Qarabag zaista ozbiljna momčad i zaslužuje svaki respekt. Bit će to težak suparnik Dinamu.

Dinamo je sjajno krenuo u prvenstvu, treba li Qarabag to respektirati?

– Naravno, međutim Dinamo je do sada odigrao samo tri utakmice ove sezone, a Qarabag već šest, od toga četiri europske. I imaju standardnu momčad od prošle godine, dok Dinamo ima nekolicinu novih igrača. I sada je Qarabag odgodio svoju prvenstvenu utakmicu ovoga vikenda, pripremajući se za Dinamo – ističe Rendulić i dodaje:

Foto: Denis Kapetanovic

Uvijek pun stadion

– Dinamo je sigurno pojedinačno kvalitetniji od Qarabaga, ali očekujem dvije podjednake utakmice. Dinamo ih mora ozbiljno shvatiti, u suprotnom neće biti dobro. Znate kako je kod nas, često je percepcija javnosti da su to tamo neki gorštaci sa štapovima, ili nekada ribari. Pa ja sam i Osječanima rekao uoči Zire: "Ljudi, nemojte se šaliti s njima, oni su ozbiljna momčad!". Ova liga je jako intenzivna i dinamična, i ti ni protiv jednoga suparnika ne možeš reći da imaš sigurne bodove. I taj Qarabag, kada igra europske utakmice, stadion mu je uvijek pun.

Zanimljivost je da Qarabag ima trenera koji ga vodi već 16 godina.

– Gurban Gurbanov ima sve ovlasti, on selektira igrače, on je Bog i batina, njemu se nitko ne miješa u posao – kaže Rendulić.

Na kraju, osvrnimo se i na posljednji Qarabagov europski ispit: izgubio je doma od Ludogoreca 1:2, a potom u gostima slavio sa 7:2!

– Doma su izgubili, a bili su dominantni, bolji, dogodi se to u nogometu. A onih sedam komada? Da, zabili su sedam, a mogli su još četiri zabiti! Čujte, Qarabag voli dominirati u posjedu, a kada je tako, to je neminovno, a kada su u tranziciji, dvojica stopera i dvojica veznih ostaju na vjetrometini, to je rizik. Ali, u toj tranziciji oni su Bugarima izašli pet puta 5 na 4, 5 na 3. To je Dinamu veliko upozorenje. I još nešto: u ovome play-offu Qarabag nema što izgubiti, jer mu je zajamčen plasman u Europsku ligu. Da, i Dinamu je također, ali Dinamo ipak ima pritisak plasmana u Ligu prvaka – zaključio je Krunoslav Rendulić.