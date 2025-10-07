Naši Portali
VELIKI JUBILEJ

Procurio je HNS-ov tajni plan za Zlatka Dalića: Evo što spremaju izborniku Hrvatske

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.10.2025.
u 21:13

Iako današnji datum označava točno osam godina otkako je Zlatko Dalić preuzeo kormilo reprezentacije i to na aerodromu prije leta u Ukrajinu, u taboru naše reprezentacije nema posebnog slavlja.

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu leti za češku prijestolnicu Prag, gdje će u četvrtak igrati ključnu kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke. Iako današnji datum označava točno osam godina otkako je Zlatko Dalić preuzeo kormilo reprezentacije i to na aerodromu prije leta u Ukrajinu, u taboru naše reprezentacije nema posebnog slavlja.

Dalićev veliki jubilej obilježen je radno, još jednim treningom na stadionu Maksimir, gdje su reprezentativci odrađivali posljednje taktičke pripreme prije puta na megdan Češkoj. Dakle, večeras neće biti nikakvog slavlja u hotelu.

Kako javlja Dnevnik Nove TV, hrvatski nogometni savez odlučio je proslavu Dalićeve obljetnice odgoditi do završetka utakmica s Češkom i Gibraltarom. Kada završe još jedne reprezentativne akcije, onda će u miru moći zasluženu proslaviti u čast izbornika.

- Bilo je posebno i pomalo neobično jer smo izbornika prvi put upoznali doslovno na aerodromu - prisjetio se Mario Pašalić vremena kada je Dalić u listopadu 2017. godine preuzeo reprezentaciju uoči odlučujućeg dvoboja u Kijevu.

Igoru Štimcu u Sarajevu zviždali zbog 'za dom spremni', on im nije ostao dužan
Ključne riječi
Hrvatski nogometni savez hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Avatar Scuderia
Scuderia
21:27 07.10.2025.

Penziju, nadam se.

