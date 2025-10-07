Zlatko Dalić posjeduje luksuzne nekretnine: Izbornik vatrenih ulaže u najraskošnije zgrade u Hrvatskoj

Izbornik vatrenih vlasnik je luksuznog stana u Ban Centru na Europskom trgu. Radi se o dvosobnom stanu koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka s blagovaonom, jedne spavaće sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a, spremišta, prostorije za gospodarstvo te sporednim dijelom lođom, što je sveukupno 93,54 kvadratnih metara, piše portal Sportlife.
Dalić je odabrao i stan u Parku kneževa u Zagrebu koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, hodnika, WC-a, prostorije za gospodarstvo, tri sobe i dvije kupaonice. Ukupne površine 147,11 metara kvadratnih s pripadajućom lođom.