Zlatko Dalić posjeduje luksuzne nekretnine: Izbornik vatrenih ulaže u najraskošnije zgrade u Hrvatskoj

Najuspješniji izbornik Hrvatske u povijesti Zlatko Dalić odlučio je zarađeni novac uložiti u nekretnine. Za svoje investicije odabrao je luksuzne zgrade u Hrvatskoj.
Najuspješniji izbornik Hrvatske u povijesti Zlatko Dalić odlučio je zarađeni novac uložiti u nekretnine. Za svoje investicije odabrao je luksuzne zgrade u Hrvatskoj.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Izbornik vatrenih vlasnik je luksuznog stana u Ban Centru na Europskom trgu. Radi se o dvosobnom stanu koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka s blagovaonom, jedne spavaće sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a, spremišta, prostorije za gospodarstvo te sporednim dijelom lođom, što je sveukupno 93,54 kvadratnih metara, piše portal Sportlife.
Izbornik vatrenih vlasnik je luksuznog stana u Ban Centru na Europskom trgu. Radi se o dvosobnom stanu koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka s blagovaonom, jedne spavaće sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a, spremišta, prostorije za gospodarstvo te sporednim dijelom lođom, što je sveukupno 93,54 kvadratnih metara, piše portal Sportlife.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Nova luksuzna zgrada u Splitu još je jedna u nizu nekretnina koje posjeduje Dalić. U zgradi Bel Etage nalaze se ukupno 42 stana, a od obale je dijeli tek stotinjak metara.
Nova luksuzna zgrada u Splitu još je jedna u nizu nekretnina koje posjeduje Dalić. U zgradi Bel Etage nalaze se ukupno 42 stana, a od obale je dijeli tek stotinjak metara.
Foto: Quatro Company
Share
Podijeli
Dalić je odabrao i stan u Parku kneževa u Zagrebu koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, hodnika, WC-a, prostorije za gospodarstvo, tri sobe i dvije kupaonice. Ukupne površine 147,11 metara kvadratnih s pripadajućom lođom.
Dalić je odabrao i stan u Parku kneževa u Zagrebu koji se sastoji od ulaznog prostora, dnevnog boravka s blagovaonicom, kuhinje, hodnika, WC-a, prostorije za gospodarstvo, tri sobe i dvije kupaonice. Ukupne površine 147,11 metara kvadratnih s pripadajućom lođom.
Foto: Park Kneževa vmdmodel.hr
Share
Podijeli
Obiteljski dom Zlatka Dalića je u tzv. naselju Beverly Hills u Varaždinu. Osim toga, vlasnik je elitnog restorana u baroknom gradu pod nazivom The Family.
Obiteljski dom Zlatka Dalića je u tzv. naselju Beverly Hills u Varaždinu. Osim toga, vlasnik je elitnog restorana u baroknom gradu pod nazivom The Family.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Na zidovima restorana The Family nalaze se i dresovi legendarnih hrvatskih igrača koje je izbornik skupio.
Na zidovima restorana The Family nalaze se i dresovi legendarnih hrvatskih igrača koje je izbornik skupio.
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/