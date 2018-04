Procurilo: Supruga i djeca nisu ti koji imaju pravo na Schumijeve milijune

Michael Schumacher već je više od četiri godine u komi nakon što je nastradao na skijanju.

I dok javnosti nisu poznati detalji o njegovom stanju, otkriveno je tko ima pravo na njegove milijune.

Njegovim milijunima raspolaže njegov otac Rolf (72), kojem je Michael punomoć dao još 1992. godine, piše Bunte.de.

Schumacherova žena Corinna je 7. travnju 2014. je zatražila pravo da obavlja sve poslove supruga jer on više nije bio sposoban za to. To joj je odobreno, no za sve veće novčane transakcije mora tražiti dopuštenje od švicarskih vlasti, kao i Michaelova oca.

Kako su Corinna i Rolf u jako dobrim odnosima nikakvih problema zasad nema, pa Schumijeva supruga te djecaimaju pristup svemu.