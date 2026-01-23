Za početak veljače predviđa se masovni pomak polarnog vrtloga: Utjecaj će se osjetiti i u Europi

Nakon stratosferskog zagrijavanja početkom veljače, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će u konačnici dovesti hladni zrak i u Europu. Kako pojašnjava Severe Weather Europe, polarni vrtlog obično je "čuvar" hladnoće, odnosno on je zaključava u polarne regije kada je jak. No, kada je poremećen ili urušen, hladan zrak može se proširiti u Sjevernu Ameriku i Europu. Polarni vrtlog naziv je za zimsku cirkulaciju nad sjevernom polutkom. Dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajima. Jak polarni vrtlog može zadržati hladniji zrak u polarnim regijama, sprečavajući njegovo kretanje. To obično stvara blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih područja srednje širine. Slabi polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vrijeme. Sam poremećaj obično nastaje zbog porasta tlaka i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrijavanja.

Trenutna disrupcija polarnog vrtloga donosi arktički zrak u Sjevernu Ameriku. Tijekom sljedećih pet dana, koridor polarnog zraka stiže u južnu i istočnu Kanadu te se proteže kroz gotovo cijele Sjedinjene Američke Države, osim jugozapada i Floride. Ta hladna zračna masa, kako ističe Severe Weather Europe, upravo je ono što se i očekuje od jezgre polarnog vrtloga krajem siječnja. Uz to, hladniji zrak vidljiv je nad Europom. On doseže sjeverne i sjeverno-središnje dijelove, dok se toplija zračna masa širi na jugu, a blaži uvjeti prevladavaju na zapadu i sjeverozapadu.

Za sljedeći se tjedan previđa još jedan pomak u stratosferi što potencijalno može donijeti još hladniju zračnu masu. Uz to, posljednje prognoze pokazuju produženo slabljenje polarnog vrtloga u veljači. To se, naime, obično događa tijekom iznenadnog stratosferskog zagrijavanja, a jedan bi trebao uslijediti početkom veljače. Riječ je o događaju koji znači porast tlaka i temperature u stratosferi te stavlja pritisak na polarni vrtlog. U takvoj situaciji, polarni se vrtlog može poremetiti ili čak potpuno urušiti.

Kao rezultat stratosferskog zagrijavanja i kolapsa polarnog vrtloga, očekuje se da će se područje niskog tlaka protezati od istočnih Sjedinjenih Američkih Država preko Atlantika sve do Europe. To znači sjeverni tok s polarnom zračnom masom za Sjedinjene Američke Države, a također i hladan potencijal za veliki dio Europe. Diljem Europe, prognoza anomalije temperature za početak veljače ukazuje na širenje toplije zračne mase preko kontinenta. Hladniji zrak očekuje se nad sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima, dok se u ostatku kontinenta očekuju normalne do iznadprosječne temperature u razdoblju prilagodbe. Gledajući prema sredini veljače, prognoza temperature nad Europom pokazuje povratak hladnijeg zraka sa sjevera. To je, naime, posljedica stratosferskog zagrijavanja i disrupcije polarnog vrtloga te širenja hladnog zraka iz polarnih regija u srednje širine.