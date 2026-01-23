Naši Portali
ŠIRENJE HLADNOG ZRAKA

Za početak veljače predviđa se masovni pomak polarnog vrtloga: Utjecaj će se osjetiti i u Europi

Autor
Dora Taslak
23.01.2026.
u 11:31

Kao rezultat stratosferskog zagrijavanja i kolapsa polarnog vrtloga, očekuje se da će se područje niskog tlaka protezati od istočnih Sjedinjenih Američkih Država preko Atlantika sve do Europe

Nakon stratosferskog zagrijavanja početkom veljače, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će u konačnici dovesti hladni zrak i u Europu. Kako pojašnjava Severe Weather Europe, polarni vrtlog obično je "čuvar" hladnoće, odnosno on je zaključava u polarne regije kada je jak. No, kada je poremećen ili urušen, hladan zrak može se proširiti u Sjevernu Ameriku i Europu. Polarni vrtlog naziv je za zimsku cirkulaciju nad sjevernom polutkom. Dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajima. Jak polarni vrtlog može zadržati hladniji zrak u polarnim regijama, sprečavajući njegovo kretanje. To obično stvara blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih područja srednje širine. Slabi polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vrijeme. Sam poremećaj obično nastaje zbog porasta tlaka i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrijavanja.

Trenutna disrupcija polarnog vrtloga donosi arktički zrak u Sjevernu Ameriku. Tijekom sljedećih pet dana, koridor polarnog zraka stiže u južnu i istočnu Kanadu te se proteže kroz gotovo cijele Sjedinjene Američke Države, osim jugozapada i Floride. Ta hladna zračna masa, kako ističe Severe Weather Europe, upravo je ono što se i očekuje od jezgre polarnog vrtloga krajem siječnja. Uz to, hladniji zrak vidljiv je nad Europom. On doseže sjeverne i sjeverno-središnje dijelove, dok se toplija zračna masa širi na jugu, a blaži uvjeti prevladavaju na zapadu i sjeverozapadu.

Za sljedeći se tjedan previđa još jedan pomak u stratosferi što potencijalno može donijeti još hladniju zračnu masu. Uz to, posljednje prognoze pokazuju produženo slabljenje polarnog vrtloga u veljači. To se, naime, obično događa tijekom iznenadnog stratosferskog zagrijavanja, a jedan bi trebao uslijediti početkom veljače. Riječ je o događaju koji znači porast tlaka i temperature u stratosferi te stavlja pritisak na polarni vrtlog. U takvoj situaciji, polarni se vrtlog može poremetiti ili čak potpuno urušiti. 

Kao rezultat stratosferskog zagrijavanja i kolapsa polarnog vrtloga, očekuje se da će se područje niskog tlaka protezati od istočnih Sjedinjenih Američkih Država preko Atlantika sve do Europe. To znači sjeverni tok s polarnom zračnom masom za Sjedinjene Američke Države, a također i hladan potencijal za veliki dio Europe. Diljem Europe, prognoza anomalije temperature za početak veljače ukazuje na širenje toplije zračne mase preko kontinenta. Hladniji zrak očekuje se nad sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima, dok se u ostatku kontinenta očekuju normalne do iznadprosječne temperature u razdoblju prilagodbe. Gledajući prema sredini veljače, prognoza temperature nad Europom pokazuje povratak hladnijeg zraka sa sjevera. To je, naime, posljedica stratosferskog zagrijavanja i disrupcije polarnog vrtloga te širenja hladnog zraka iz polarnih regija u srednje širine.
Snažno nevrijeme napravilo kaos u susjedstvu: Pogledajte dramatične trenutke potopa

Ključne riječi
Severe Weather Europe temperatura vrijeme

