Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva

Hrvatski rukometaši otvorili su drugi krug Europskog prvenstva pobjedom 30:29 protiv Islanda u prvoj utakmici skupine II i tako napraivli novi korak prema plasmanu u polufinale. Slijede nam utakmice sa Švicarskom, Slovenijom i Mađarskom.

Podsjetimo, dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će polufinale, gdje će se križati s dvjema najboljim ekipama iz druge skupine. Hrvatska je u prvom krugu poražena od Švedske, zbog čega joj sada najviše odgovara scenarij u kojem Šveđani pobjeđuju u svim preostalim utakmicama. U tom slučaju, ako Hrvatska ostvari sve pobjede do kraja drugog kruga, sigurno bi izborila polufinale.

Ako Švedska izgubi barem jednu utakmicu, postoji mogućnost stvaranja tzv. mini-kruga reprezentacija s istim brojem bodova. Takav rasplet trenutačno ne ide u prilog Hrvatskoj zbog lošije gol-razlike, ponajviše zbog poraza od Švedske s osam pogodaka razlike.

U nastavku natjecanja Hrvatskoj će vrlo vjerojatno trebati još najmanje dvije pobjede. No ni takav učinak ne bi jamčio plasman u polufinale. Hrvatska je veliki favorit protiv Švicarske, dok će u susretima sa Slovenijom i Mađarskom morati osvojiti barem dva boda.

Hrvatska će sa svim pobjedama do kraja drugog kruga sigurno izboriti polufinale, pod uvjetom da i Švedska zadrži maksimalan učinak. U slučaju još jednog poraza, sudbina prolaska ovisit će o ostalim rezultatima u skupini.

Raspored Hrvatske do kraja grupne faze:

Hrvatska – Švicarska, nedjelja, 20:30

Hrvatska – Slovenija, utorak, 18:00

Hrvatska – Mađarska, srijeda, 18:00