IZLAZNI TRANSFER

Iznenađenje u Dinamu! Jučer je u Europi bio u prvih 11 plavih, a već danas dogovorio odlazak

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
23.01.2026.
u 18:44

Vjerujemo da je ovom transferu kumovala i činjenica da je baš zbog tih svojih slabijih igara bio na velikoj meti navijača Dinama, koji su prilično često kritizirali stručni stožer da mu daje previše minuta s obzirom na prikazano

Iznenađenje se dogodilo danas kod Dinama u zimskom prijelaznom roku, i to u izlaznom smjeru. Nogometaš koji je jučer igrao u prvoj postavi u dvoboju sedmog kola glavne faze Europske lige protiv FCSB-a, najednom je ekspresno prodan.

Riječ je o Dejanu Ljubičiću, 28-godišnjem autstrijskom veznjaku kojeg je Dinamo prodao u redove njemačkog drugoligaša Schalkea. Transfer je dogovoren u iznimno kratkom vremenu, a Dinamu će pripasti milijun eura odštete. 

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'

Ljubičić je bio velika želja austrijskog trenera bosanskohercegovačkih korijena koji vodi momčad Schalkea, Mirona Muslića. Strateg Muslić smatra da bi Ljubičić po profilu savršeno odgovarao njegovoj momčadi.

Još jedan razlog koji je potpomogao ovom transferu je činjenica da Ljubičić nije bio zadovoljan time kako se igralo u Dinamu. Nije bio zadovoljan stilom igre, što se i vidjelo na njegovim izvedbama. Na samom početku sezone je izgledao obečavajuće, a onda se potpuno ugasio unatoč dobroj minutaži.

Vjerujemo da je ovom transferu kumovala i činjenica da je Ljubičić baš zbog tih svojih slabijih igara bio na velikoj meti navijača Dinama, koji su prilično često kritizirali stručni stožer da Ljubičiću daje previše minuta s obzirom na prikazano.

Podsjetimo, Dejan Ljubičić je u Dinamo stigao ovo ljeto iz njemačkog Kölna bez odštete. Za Dinamo je upisao 22 nastupa te postigao dva pogotka uz tri asistencije. Za austrijsku reprezentaciju je ubilježio devet nastupa uz jedan pogodak.

Ključne riječi
HNL Dejan Ljubičić Transfer Schalke Dinamo

