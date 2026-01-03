Naši Portali
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
Šebalj i Bućan

Započeo reli Dakar, nastupila hrvatska posada

Dakar Rally
HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.01.2026.
u 15:01

Hrvatska posada u klasi Classic Juraj Šebalj i Dušan Bućan s Toyotom Land Cruiser prolog su odradili kao 9. u konkurenciji 95 vozila.

Šveđanin Mattias Ekström (Ford) među automobilistima i mladi Španjolac Edgar Canet (KTM) među motociklistima pobijedili su u subotu na prologu ovogodišnjeg relija Dakar u saudijskom Janbuu.

Ekström i njegov suvozač Emil Bergkvist prestigli su drugu posadu Forda s Amerikancem Mitchom Guthriejem, treći je bio Belgijanac Guillaume de Mevius (Mini). Obje posade zaostaju osam sekundi. Prošlogodišnji domaći pobjednik Jazid Al Rajhi bio je šesti u uvodnoj rundi sa 14 sekundi zaostatka.

Hrvatska posada u klasi Classic Juraj Šebalj i Dušan Bućan s Toyotom Land Cruiser prolog su odradili kao 9. u konkurenciji 95 vozila. 

Canet je s 20 godina postao najmlađi etapni pobjednik relija Dakar među motociklistima. Za tri sekunde je ispred Red Bull KTM Factory Racinga momčadskog kolegu i branitelja naslova, Australca Daniela Sandersa. Amerikanac Ricky Brabec (Honda) na trećem mjestu zaostaje pet sekundi.

Nedjeljna druga etapa također će se voziti u okolici Janbua, a natjecatelje čeka čak 305 kilometara utrke.

Reli, koji je već u 48. izdanju, sedmi se put održava u Saudijskoj Arabiji. Ove godine nudi prolog i 13 etapa, samo jedan slobodan dan (10. siječnja), više od 8000 kilometara ukupne dužine i 5000 kilometara brzinskih vožnji. Za sve će jedna od najvećih inovacija i pravi izazov biti novi navigacijski sustav koji će od sada biti samo digitalni. Na startu prve etape bilo je ukupno 325 posada.

Reli Dakar u početku je bio u pustinjama Afrike od 1979. do 2007., zatim je od 2009. do 2019. bio domaćin Južna Amerika prije nego što je stigao na Arapski poluotok.

Dakar Reli

