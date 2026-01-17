Argentinac Luciano Benavides pobjedio u kategoriji motocikala

Argentinac Luciano Benavides (KTM) pobijedio je na Dakar reliju u kategoriji motocikala nakon uzbudljive 13. i posljednje etape oko Yanbua u Saudijskoj Arabiji, koju je osvojio Španjolac Edgar Canet (KTM).
Benavides, koji je završio drugi u etapi, osigurao je svoju prvu pobjedu na Dakaru u dobi od 30 godina, završivši samo dvije sekunde ispred Amerikanca Rickyja Brabeca (Honda), koji je propustio treći naslov nakon pobjeda 2020. i 2024. zbog navigacijske pogreške.
Španjolac Tosha Schareina (Honda) završio je ukupno treći.
Benavides, koji je pobijedio u tri etape (5., 7. i 8.), smatran je autsajderom prije ovog 48. izdanja relija. Njegov stariji brat Kevin pobijwedio je na reliju Dakar u dva navrata 2023. godine.
