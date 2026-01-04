Juraj Šebalj s našim poznatim glumcem krenuo u veliku avanturu na drugom kraju svijeta

Reli je otvoren u subotu prologom gdje je hrvatska posada bila deveta, dok je u nedjelju vožena prva etapa oko Yanbua gdje su hrvatski vozači ukupno bili sedmi. Jednako tako su Šebalj i Bućan, u svojoj Toyoti Land Cruiser, trenutačno sedmi u ukupnom redoslijedu. Imaju zaostatak od 36 sekundi u odnosu na vodeću talijansku posadu koju čine Marco Leva i Alexia Giugni.

U konkurenciji automobilista vodeći je belgijski vozač Guillaume De Mevius koji ima 40 sekundi prednosti u odnosu na Al Attiyaha, Katarca koji je dosad pet puta slavio na ovom reliju. Najveći tragičar nedjeljne etape bio je Saudijac Yazeed Al Rajhi koji je zbog prekoračenja brzine i promašaja kontrolne točke dobio kaznu od 16 minuta.

Kod motociklista trenutačno je u ukupnom redoslijedu vodeći Španjolac Edgar Canet koji ima minutu i dvije sekunde prednosti u odnosu na Australca Daniela Sandersa.

Reli Dakar se po sedmi put u svojoj povijesti održava u Saudijskoj Arabiji. Ove godine nudi prolog i 13 etapa, samo jedan slobodan dan te više od 8000 kilometara ukupne dužine i 5000 kilometara brzinskih vožnji.