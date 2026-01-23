VIDEO Žestoki sukob kakav se rijetko viđa. Zelenski: Zaslužuje šamar; Orban: Prešao je granicu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorio je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu te poslao nekoliko poprilično direktnih i upečatljivih poruka. Između ostaloga, pozvao je na jačanje Europe te istaknuo kako ona može biti "globalna sila". Uz to, ustvrdio je kako ruska nafta treba zaustavljena kako bi ruski čelnik Vladimir Putin ostao bez novca. Osim toga, tijekom svog govora oštro je uvrijedio mađarskog premijera Viktora Orbana.

"Svaki Viktor koji živi od europskog novca, a pokušava prodati europske interese, zaslužuje šamar", istaknuo je ukrajinski čelnik. Govoreći o Europi, napomenuo je: "Ne smijemo se srozati na sporedne uloge, ne kada imamo priliku biti zajedno velika sila. Kada smo ujedinjeni, doista smo nepobjedivi. Europa može i mora biti globalna sila. Ne ona koja kasno reagira, nego ona koja definira budućnost." Europa bi tada, smatra Zelenski, mogla izgraditi bolji svijet i svijet bez rata.

"Ali, za to Europa treba snagu. Za to moramo djelovati zajedno i djelovati na vrijeme. A iznad svega - moramo imati hrabrosti djelovati", kaže. "Ruska nafta mora biti zaustavljena, zaplijenjena i prodana u korist Europe. Zašto ne? Ako Putin nema novca, nema rata za Europu. Ako Europa ima novca, onda može zaštititi svoje ljude", istaknuo je ukrajinski čelnik.

Mađarski premijer Orban istaknuo je kako je Zelenski jučer u Davosu prešao granicu. Smatra kako je Zelenski njega i mađarsku vladu "stavio na nišan" s obzirom na to da se približavaju izbori u Mađarskoj. "Ono što je iznenadilo jest da je u svom govoru kritizirao i sve ostale europske vođe. Kaže da je podrška poslana Ukrajini nedostatna, oružje nedostatno, a odlučnost Europe nedostatna. Nismo dugo morali čekati odgovor iz Bruxellesa. Sinoć je Ursula von der Leyen predstavila plan razvoja za Ukrajinu. U njemu je Bruxelles prihvatio sve ukrajinske zahtjeve. 800 milijardi dolara za Ukrajinu, ubrzano pristupanje EU-u do 2027. i daljnja podrška sve do 2040. Tako stoje stvari. Predsjednik Zelenski sve shvaća naopako, a Bruxelles jedva čeka platiti. I mi ćemo imati koju riječ o tome. Dolazi nacionalna peticija putem koje možemo poslati jasan signal Bruxellesu: nećemo platiti!", naveo je jutros Orban.

Na svojim društvenim mrežama i jučer je poslao poruku Zelenskom te naveo: "Ja sam slobodan čovjek koji služi mađarskom narodu. Vi ste čovjek u očajnoj situaciji koji već četvrtu godinu ne može ili ne želi okončati rat – unatoč tome što mu je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država pružio svu moguću pomoć. Stoga, koliko god mi laskali, ne možemo podržati vaše ratne napore. Ukrajinski narod, naravno – unatoč vašim pažljivo odabranim uvredama – i dalje može računati na nas da ćemo nastaviti opskrbljivati vašu zemlju električnom energijom i gorivom, a nastavit ćemo podržavati i izbjeglice koje dolaze iz Ukrajine."