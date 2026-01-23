VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29 (19-15) koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale. Nakon što je u srijedu izgubila od Švedske (25-33), hrvatska rukometna reprezentacija se vratila na pobjedničke staze.

Hrvatska je vodila veći dio utakmice u pojedinim trenucima i sa četiri razlike, no u posljednjih pet minuta ušla je s golom prednosti. U dramatičnoj završnici hrvatski rukometaši su iščupali važne bodove koji ih ostavljaju u igri za plasman u polufinale.

Posebnu pažnju privukao je trenutak intoniranja himni obje reprezentacije. Bilo je zanimljivo vidjeti kako će se Sigurdsson ponašati, međutm islandski trener još je jednom jasno pokazao kome je u tom trenutku potpuno posvećen. Hrvatsku himnu poslušao je s rukom na srcu i tako pokazao tko mu je trenutno na prvom mjestu. Video možete pogledati OVDJE.