Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
UHVATILE KAMERE

VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.01.2026.
u 17:23

Bilo je zanimljivo vidjeti kako će se Sigurdsson ponašati, međutm islandski trener još je jednom jasno pokazao kome je u tom trenutku potpuno posvećen

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29 (19-15) koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale. Nakon što je u srijedu izgubila od Švedske (25-33), hrvatska rukometna reprezentacija se vratila na pobjedničke staze.

Hrvatska je vodila veći dio utakmice u pojedinim trenucima i sa četiri razlike, no u posljednjih pet minuta ušla je s golom prednosti. U dramatičnoj završnici hrvatski rukometaši su iščupali važne bodove koji ih ostavljaju u igri za plasman u polufinale.

Posebnu pažnju privukao je trenutak intoniranja himni obje reprezentacije. Bilo je zanimljivo vidjeti kako će se Sigurdsson ponašati, međutm islandski trener još je jednom jasno pokazao kome je u tom trenutku potpuno posvećen. Hrvatsku himnu poslušao je s rukom na srcu i tako pokazao tko mu je trenutno na prvom mjestu. Video možete pogledati OVDJE

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'
Ključne riječi
Island Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. Dagur Sigurdsson

Avatar rubinet
rubinet
17:36 23.01.2026.

Ruka na srcu ? I što ćemo sad? Hoćemo li ga proglasiti onim prišivkom koji počinje na u?

