Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
MNOGI GA PRATE

Poznati novinar kritizirao Hrvatsku pa se osramotio, Džomba mu uzvratio: Okreće se kako vjetar puše

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Marko Pavić
23.01.2026.
18:52

Hrvatska će biti razočaranje prvenstva, objavio je danski rukometni novinar Rasmus Boysen (33). Ovaj bivši rukometaš popularan je i na društvenim mrežama na kojima je uoči Europskog prvenstva objavio svoju prognozu.

Sada se opet javio nakon što je Hrvatska u prvoj utakmici drugog kruga svladala Island s 30:29.

"Ovo je Hrvatska kakvu volimo gledati! Strast i posvećenost, agresivnost i obrambene kretnje, maksimalna snaga u napadu. Kuzmanović! Navijači. Rukometna nacija, Hrvatska", napisao je na X-u.

Njegovu su objavu u studiju RTL-a komentirali bivši hrvatski reprzentativci.

- Kako vjetar puše, tako se okreće. Falio je - rekao je Mirza Džomba, dok je Igor Vori dodao:

- Sve njegove analize i procjene me uopće ne zanimaju jer gledam našu reprezentaciju. Bez obzira na prvi krug, imamo se čemu nadati. A to je pozitivnim stvarima, siguran sam da ćemo danas vidjeti pravu Hrvatsku.
