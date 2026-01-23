Poznati novinar kritizirao Hrvatsku pa se osramotio, Džomba mu uzvratio: Okreće se kako vjetar puše

Hrvatska će biti razočaranje prvenstva, objavio je danski rukometni novinar Rasmus Boysen (33). Ovaj bivši rukometaš popularan je i na društvenim mrežama na kojima je uoči Europskog prvenstva objavio svoju prognozu.

Sada se opet javio nakon što je Hrvatska u prvoj utakmici drugog kruga svladala Island s 30:29.

"Ovo je Hrvatska kakvu volimo gledati! Strast i posvećenost, agresivnost i obrambene kretnje, maksimalna snaga u napadu. Kuzmanović! Navijači. Rukometna nacija, Hrvatska", napisao je na X-u.

Njegovu su objavu u studiju RTL-a komentirali bivši hrvatski reprzentativci.

- Kako vjetar puše, tako se okreće. Falio je - rekao je Mirza Džomba, dok je Igor Vori dodao:

- Sve njegove analize i procjene me uopće ne zanimaju jer gledam našu reprezentaciju. Bez obzira na prvi krug, imamo se čemu nadati. A to je pozitivnim stvarima, siguran sam da ćemo danas vidjeti pravu Hrvatsku.