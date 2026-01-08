Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 195
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
RELI DAKAR

Dvostruka pobjeda Forda u petoj etapi, Šebalj i Bućan pali u ukupnom poretku

5ème étape du rallye Dakar 2026 autour d'Hail (Arabie Saoudite)
DPPI / PsnewZ / Bestimage/BESTIM
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
08.01.2026.
u 19:11

Peta etapa bila je drugi dio prve, takozvane "maratonske" etape ovog Dakar relija. Natjecatelji, koji su krenuli u srijedu, proveli su noć kampirajući usred pustinje, bez mehaničke pomoći i s obrocima donesenim prije starta

Amerikanac Mitch Guthrie (Ford) pobjednik je pete etape ovogodišnjeg Relija Dakar, koju je svladao za tri sata, 54 minute i 46 sekundi, nadamašivši drugoplasiranog momčadskog kolegu, Španjolca Nanija Romu za jednu minutu i šest sekundi.  Južnoafrikanac Henk Lategan (Toyota) je bio 16. sa zaostatkom od 12:43 minuta, ali je zadržao ukupno vodstvo koje je stekao prethodni dan. Drugoplasirani Katarac Nasser Al-Attiyah (Dacia) zaostaje 3:17 minuta.

U kategoriji "Classic" hrvatska posada koju čine vozač Juraj Šebalj i suvozač Dušan Bućan u Toyoti, etapu ukupne dužine 428 km (od čega je 372 km bio brzinski ispit) završila je na 24. mjestu, a u ukupnom redoslijedu je na 10. poziciji među 94 posade.

Na ovoj etapi, ruta za motocikle razlikovala se od rute za automobile, a u toj konkurenciji je etapni pobjednik bio Argentinac Luciano Benavides (KTM). U ukupnom poretku motociklista vodi Australac Daniel Sanders (KTM) s 2:02 minute boljim vremenom od Amerikanca Rickyja Brabeca (Honda).

Peta etapa bila je drugi dio prve, takozvane "maratonske" etape ovog Dakar relija. Natjecatelji, koji su krenuli u srijedu, proveli su noć kampirajući usred pustinje, bez mehaničke pomoći i s obrocima donesenim prije starta.

Šesta etapa, najduža na 48. izdanju Relija Dakar, u petak vodi natjecatelje od Haila do Rijada. Ukupna dužina je 920 km, a uključuje 331 km brzinskih ispita.
Ključne riječi
Dušan Bućan Juraj Šebalj Reli Dakar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NEOBIČNA PRIČA

Čovjek se izgubio u pustinji i jedva preživio. Tad je nastao spektakl koji danas pratie stotine milijuna ljudi

Spašen u posljednji čas, Sabine nije osjećao strah, već duboko poštovanje prema sili prirode koja ga je gotovo uništila. Odlučio je da to jedinstveno iskustvo, tu mješavinu opasnosti i čiste ljepote, mora podijeliti sa svijetom. Želio je stvoriti izazov koji bi drugima omogućio da osjete ono što je on osjetio: test krajnjih granica u kojem pobjeda nije samo prelazak ciljne crte, već povratak u civilizaciju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!