Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Dagur Sigurdsson

Hrvatski izbornik nakon pobjede: Igrače sada čeka ledena kupka

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
23.01.2026.
u 17:57

"Svi su sudjelovali, borili se, čak i ozlijeđeni igrači. Kupka za rehabilitaciju, ledena kupka će biti puna. Nemam informacije o ozljedama Slavića i Martinovića, ali imamo dobre fizioterapeuta i dobre zamjene".

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29 (19-15) koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale. Utakmicu je prokomentirao izbornik Dagur Sigurdsson.

"Vrlo sam sretan, borili su se do zadnje sekunde, svatko od igrača dao je sve od sebe. Utakmica je bila teška, a naši protivnici snažni. Ipak, imali smo kontrolu do samog kraja. Trčali su žestoko u kontre, ali mi smo se vraćali. Pokazali smo karakter i snažnu volju da ih zaustavimo", rekao je izbornik te dodao:

"Svi su sudjelovali, borili se, čak i ozlijeđeni igrači. Kupka za rehabilitaciju, ledena kupka će biti puna. Nemam informacije o ozljedama Slavića i Martinovića, ali imamo dobre fizioterapeuta i dobre zamjene".

Zvonimir Srna je izjavio:

"Hvala navijačima, bili su predivni. Utakmica je bila teška, vodili smo i stalno su nas stizali. Nadam se da nije ništa ozbiljno s Martinovićem. Slavić je ozlijeđen obranio penal. Ova pobjeda je za Šipića, koji nije s nama i postao je tata. Rodila mu se djevojčica. Ovim putem mu čestitam."

Sjajan je bio Mateo Maraš.

"Čestitam i Šipiću jer je dobio kćer. Profitirat će i od toga naša ženska reprezentacija. Pobijedili smo na ludost, volju i želju. Spremni smo za sljedeću utakmicu. Kad je dobra utakmica, svi smo zadovoljni i ponosni", rekao je Maraš.
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

