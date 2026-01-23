Hrvatski izbornik nakon pobjede: Igrače sada čeka ledena kupka

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29 (19-15) koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale. Utakmicu je prokomentirao izbornik Dagur Sigurdsson.

"Vrlo sam sretan, borili su se do zadnje sekunde, svatko od igrača dao je sve od sebe. Utakmica je bila teška, a naši protivnici snažni. Ipak, imali smo kontrolu do samog kraja. Trčali su žestoko u kontre, ali mi smo se vraćali. Pokazali smo karakter i snažnu volju da ih zaustavimo", rekao je izbornik te dodao:

"Svi su sudjelovali, borili se, čak i ozlijeđeni igrači. Kupka za rehabilitaciju, ledena kupka će biti puna. Nemam informacije o ozljedama Slavića i Martinovića, ali imamo dobre fizioterapeuta i dobre zamjene".

Zvonimir Srna je izjavio:

"Hvala navijačima, bili su predivni. Utakmica je bila teška, vodili smo i stalno su nas stizali. Nadam se da nije ništa ozbiljno s Martinovićem. Slavić je ozlijeđen obranio penal. Ova pobjeda je za Šipića, koji nije s nama i postao je tata. Rodila mu se djevojčica. Ovim putem mu čestitam."

Sjajan je bio Mateo Maraš.

"Čestitam i Šipiću jer je dobio kćer. Profitirat će i od toga naša ženska reprezentacija. Pobijedili smo na ludost, volju i želju. Spremni smo za sljedeću utakmicu. Kad je dobra utakmica, svi smo zadovoljni i ponosni", rekao je Maraš.