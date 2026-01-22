UŽIVO Plavi igraju ključnu utakmicu u Europskoj ligi: Kovačević po pobjedu ide s najjačim sastavom

Pokrovitelj rubrike
LJESTVICA:
Evo kakvo je trenutačno stanje na ljestvici Europske lige:
Nogometaši Dinama prvu utakmicu nako zimske stanke igraju u Europskoj ligi protiv rumunjskog FCSB-a (bivše Steaue), a pobjeda u ovoj utakmici je imperativ želi li sastav Marija Kovačevića izboriti nastavak natjecanja.
Plavi su odlično krenuli u ovo natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea i Maccabija u prva dva kola nakon čega je uslijedio remi protiv Malmoa. Sedam bodova iz prve tri utakmice davao je optimizam i upućivao da bi se plavi lako mogli naći među najbolje 24 momčadi drugog po jačini europskog natjecanja i tako izboriti prolazak dalje.
Nažalost, tih sedam bodova ostali su dosad jedini koje je plavi sastav osvojio. Zaredala su se tri poraza protiv Celte, Lillea i Betisa, a Dinamo je u te tri utakmice zabio samo jedan gol, dok ih je primio deset. Trenutačno se nalaze na 25. mjestu, prvom koje donosi ispadanje iz natjecanja.
FCSB se pak nalazi na 27. mjestu sa šest bodova i učinkom od dvije pobjede i četiri poraza. Ipak, ne radi se o bezazlenoj momčadi što su i pokazali pobjedom 4:3 protiv jakog Feyenoorda. U rumunjskom prvesntvu zauzimaju tek deveto mjesto nakon 22 kola, no dojam je kako se radi o puno opasnijoj momčadi nego što to rezultati pokazuju. Porazom od Argesa u posljednjem kolu rumunjskog prvenstva prekinuli su niz od tri uzastopne pobjede u svim natjecanjima.
Dinamo će se zasigurno morati namučiti želi li upisati nova tri boda i vratiti se u krug kandidata za nastavak natjecanja.
Želite prijaviti greške?
Uoči nastavka sezone Dinamo sprema jedno senzacionalno pojačanje, i to ni manje ni više već igrača Barcelone! Mladi, 20-godišnji igrač Barcelone, odlično krilo Dani Rodríguez, dogovorio je usmene uvjete s Dinamom te se sad čeka samo završni dogovor između klubova kako bi se mogao uputiti za Zagreb i doći na posudbu u Dinamo.